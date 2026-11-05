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Okousaná izolace a myší trus. Inspekce zavřela část oblíbené pivnice v Olomouci

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Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla ve středu kontrolu v oblíbené restauraci nedaleko zimního stadionu v Olomouci, část prostor byla podle inspektorů v nevyhovujícím stavu. Kvůli stopám výskytu hlodavců uzavřeli sklad obalového materiálu.
Okousaná izolace a myší trus. Inspekce zavřela část oblíbené pivnice v Olomouci

Okousaná izolace a myší trus. Inspekce zavřela část oblíbené pivnice v Olomouci

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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