Grolich míří do Senátu, ve Znojmě a v Brně se na výsledek čeká

Grolich míří do Senátu, ve Znojmě a v Brně se na výsledek čekáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Grolich míří do Senátu, ve Znojmě a v Brně se na výsledek čekáZdroj: KDU-ČSL
Článek byl publikován 10.10.2026 17:07
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →