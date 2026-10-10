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Grolich míří do Senátu, ve Znojmě a v Brně se na výsledek čeká

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Dennívýzva
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Někteří Jihomoravané letos vybírali také své se senátory. Ve Vyškově již mají jasno, mandát již v prvním kole urval současný hejtman a šéf lidovců Jan Grolich. V Brně a ve Znojmě se na rozhodnutí zatím čeká. Situaci průběžně sledujeme.
Grolich míří do Senátu, ve Znojmě a v Brně se na výsledek čeká

Grolich míří do Senátu, ve Znojmě a v Brně se na výsledek čeká

Zdroj: KDU-ČSL
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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