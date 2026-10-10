VOD tipy: Nekorektní Oddíl B, hororová legenda i mrazivý thriller od Netflixu

Tento víkend si pro nás streamovací platformy připravily hodně natřískanou a slibnou nabídku. Na Oneplay startuje očekávaná novinka osvědčené tvůrčí dvojice Prušinovský / Kolečko, zatímco Netflix uvádí nový seriálový hit i ambiciózní mrazivý thriller Bena Afflecka. Tentokrát si přijdou na své snad opravdu všichni.
Seriálová verze legendárního hororu od Stephena Kinga nám převádí příběh náctileté Carrie do moderní doby. Naivní a zakřiknutá dívka, vyrůstající pod vlivem fanaticky věřící matky, tak na střední škole nečelí jenom posměškům ve sprchách, ale zejména kyberšikaně na sociálních sítích. Narůstající vztek a zmatenost pak doprovází narůstající telekinetické schopnosti. Nová verze nemá na první pohled čím překvapit, slavný hororový tvůrce Mike Flanagan ovšem schovává několik trumfů v rukávu.
Na Apple TV dorazil nový akčňák na motivy série autíček od Mattela. Partička kamarádů z dětství se po letech schází, ale jejich setkání vezme velmi dramatický obrat. Jeden z nich je totiž speciálním agentem a se svými dávnými parťáky musí spolupracovat na odhalení mezinárodního spiknutí, v němž nepůjde o nic menšího než záchranu světa. A bude u toho hodně automobilových honiček a šílených kousků, za něž by se nestyděla ani série Rychle a zběsile.
Po nedávné pouti kiny přichází na Disney+ hudební dokument pojednávající o loňském velkolepém návratu legendární kapely Oasis. Bratři Gallagherovi odhodili po letech všechny sváry a vydali se na fanoušky vymodlenou tour. Energický dokument nabídne pohled do zákulisí, rozhovor se slavnými bratry a hlavně nesmrtelné hity doprovázené ryzími emocemi skalních fanoušků.
Očekávaná novinka od Jana Prušinovského a Petra Kolečka, v níž se tvůrci Okresního přeboru, Trpaslíka či Mostu! podívají do vězení. A nebude u toho chybět nadhled, nekompromisní humor, přirozené hlášky, ale ani špetka drsnějšího vězeňského dramatu. Mladý David (Tadeáš Moravec) skončil za mřížemi, protože byl ve špatný čas na špatném místě, a musí zapadnout do nelítostného vězeňského prostředí a své „hnědé“ ložnice, které šéfuje protřelý Saša Kárvaj (Zdeněk Godla). Poznávání místních pořádků bude místy humorné a správně šílené, jindy bude naopak trochu bolet.
Nový mysteriózní seriál od Netflixu, v němž se Josh Hartnett představuje coby rybář malého přímořského městečka. Dosud poklidné městečko ale začne terorizovat tajemný tvor z hlubin a pokud chce všechny obyvatele i svou rodinu zachránit, musí spojit síly s mořskou výzkumnicí. Musí se však postavit vlastní minulosti a odhalit tajemství městečka dříve, než bude pozdě.
Ben Affleck
nás bude chtít znovu přesvědčit nejen o svých hereckých, ale zejména režijních schopnostech. V mrazivé novince od Netflixu ztvárnil ambiciózního kandidáta na starostu Los Angeles, jemuž unesou syna. Zoufalý otec společně s manželkou shání peníze na výkupné, během vyhrocené situace ale začnou vyplouvat na povrch jak pošramocené rodinné vztahy, tak dlouho pohřbená tajemství. Kromě Afflecka se můžete těšit na Gillian Anderson
, Kerry Washington
či Stevena Yeuna
.
Zdroje: Netflix, Disney+, Oneplay, Apple TV