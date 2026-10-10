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VOD tipy: Nekorektní Oddíl B, hororová legenda i mrazivý thriller od Netflixu

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Tento víkend si pro nás streamovací platformy připravily hodně natřískanou a slibnou nabídku. Na Oneplay startuje očekávaná novinka osvědčené tvůrčí dvojice Prušinovský / Kolečko, zatímco Netflix uvádí nový seriálový hit i ambiciózní mrazivý thriller Bena Afflecka. Tentokrát si přijdou na své snad opravdu všichni.
VOD tipy: Nekorektní Oddíl B, hororová legenda i mrazivý thriller od Netflixu

VOD tipy: Nekorektní Oddíl B, hororová legenda i mrazivý thriller od Netflixu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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