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Řidiči mohou od dneška na čerpacích stanicích narazit na problém. Stát stanovil přesnou cenovou hranici

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Řidiči mohou od soboty 10. října natankovat litr běžného benzinu nejvýše za 46,48 koruny a litr motorové nafty za 47,67 koruny. Nové cenové stropy platí po celém Česku až do pondělí 12. října včetně. Čerpací stanice přitom nemusí paliva prodávat za tuto částku, jde pouze o nejvyšší povolenou cenu.
Řidiči mohou od dneška na čerpacích stanicích narazit na problém. Stát stanovil přesnou cenovou hranici

Řidiči mohou od dneška na čerpacích stanicích narazit na problém. Stát stanovil přesnou cenovou hranici

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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