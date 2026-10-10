Řidiči mohou od dneška na čerpacích stanicích narazit na problém. Stát stanovil přesnou cenovou hranici

Strop pro běžný benzin se proti pátku zvýšil o 17 haléřů, u motorové nafty je vyšší o 38 haléřů. V pátek bylo možné litr benzinu prodávat nejvýše za 46,31 koruny a litr nafty za 47,29 koruny. Nově stanovených 46,48 koruny je zároveň nejvyšším limitem pro benzin od obnovení cenové regulace na začátku října. Částky jsou konečné a zahrnují daň z přidané hodnoty. Protože je sobota nepracovním dnem, cenový strop vyhlášený na tento den se používá také v neděli a v pondělí. Nová hodnota se tak může změnit až pro úterý 13. října.
Cenový strop ale neznamená, že čerpací stanice musí svou cenu zvýšit právě na 46,48 nebo 47,67 koruny. Jde pouze o hranici, přes kterou u regulovaného paliva nesmějí jít. Provozovatelé tedy mohou benzin i naftu dál nabízet levněji podle svých nákupních cen, lokální konkurence nebo vlastní obchodní strategie. V praxi proto budou mezi jednotlivými čerpacími stanicemi i nadále rozdíly v řádu korun na litr. Řidič by měl sledovat především skutečnou cenu uvedenou u stojanu, nikoli považovat státní limit za doporučenou cenu. U plné padesátilitrové nádrže může rozdíl dvou korun na litr představovat sto korun.
Prémiových paliv se omezení netýká
Regulace se vztahuje na běžný automobilový benzin s oktanovým číslem 95 a nejvýše desetiprocentním podílem biosložky, tedy paliva označovaná jako E5 nebo E10. U nafty jde o standardní motorovou naftu B7 s nejvýše sedmiprocentním podílem biosložky. Pokud čerpací stanice nenabízí základní variantu bez speciálních přísad, cenový limit se vztahuje na její nejlevnější odpovídající benzin nebo naftu s aditivy. Dražší prémiové varianty s nadstandardními aditivy nebo jinými vlastnostmi do regulace nespadají. Řidič tak může na jednom totemu vidět běžný benzin pod státním limitem a zároveň výrazně dražší prémiové palivo, aniž by tím provozovatel porušoval pravidla. Právě rozdíl mezi běžným a prémiovým palivem je proto při posuzování ceny zásadní.
Maximální cena nevzniká jednoduchým politickým rozhodnutím o konkrétní částce. Výpočet vychází z velkoobchodních cen největších dodavatelů na českém trhu, zahraničních burzovních kotací, kurzu koruny, daní a regulované marže. Ta je v současném režimu nastavena na 2,50 koruny za litr benzinu i nafty. Ministerstvo financí nové hodnoty zveřejňuje každý pracovní den pro den následující. Strop se proto může průběžně zvyšovat i snižovat podle situace na trhu. Regulace je zatím nastavena pouze na říjen a podle platného nařízení má skončit 31. října 2026.
Za překročení stropu hrozí vysoké sankce
Prodej regulovaného paliva nad maximální povolenou cenu představuje porušení cenových předpisů. Zákon umožňuje u takového přestupku uložit sankci podle výše získaného nepřiměřeného majetkového prospěchu, v některých případech může jít až o jeho několikanásobek. Pokud výši takového prospěchu nelze určit nebo nevznikl, může horní hranice pokuty dosáhnout až deseti milionů korun. Součástí cenové kontroly může být také nařízení nápravy protiprávního stavu. Provozovatelé čerpacích stanic tak musí každou novou maximální cenu promítnout do prodeje včas. Řidič, který by u běžného regulovaného paliva narazil na vyšší cenu, by proto měl nejprve ověřit, zda skutečně nejde o prémiovou variantu.
Současný režim byl obnoven od 1. října poté, co se během září znovu výrazně zhoršila situace na světovém trhu s ropou. K tlaku na ceny přispěly výpadky a omezení dodávek ze Saúdské Arábie, bezpečnostní problémy v oblasti Rudého moře a Hormuzského průlivu i omezení ruského vývozu nafty. Česko už podobné cenové stropy používalo v první polovině letošního roku, v červenci je však vláda ukončila. Na podzim se k nim kvůli novému růstu cen vrátila. Vedle regulované marže stát od října zároveň snížil spotřební daň z motorové nafty. Současný cenový strop tak má zabránit tomu, aby se mimořádná situace na velkoobchodních trzích promítla do cen u čerpacích stanic více, než odpovídá nastaveným pravidlům.
zdroje: e-sbirka.gov.cz, vlada.gov.cz, zakonyprolidi.cz, ceskenoviny.cz, novinky.cz.