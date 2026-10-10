Počátek: DiCaprio jako jediná volba, tajemství jmen a složení zlodějského týmu odráží filmaře

Počátek, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Počátek, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Počátek, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Počátek, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Počátek, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Počátek, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Počátek, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Kultovní sci-fi thriller Počátek z roku 2010 v režii Christophera Nolana ukazuje, že ta nejkomplikovanější filmová kouzla nemusejí nutně vznikat v počítači. Ohromující scény jako bortící se ulice Paříže, nekonečná schodiště nebo chodby v rotujícím stavu beztíže postavili filmaři překvapivě s minimem počítačových triků. Nebezpečná cesta do cizího podvědomí
Leonardo DiCaprio získal roli Cobba jako vůbec první a jediná volba samotného režiséra. Christopher Nolan byl připraven nabídnout part hercům jako Brad Pitt nebo Will Smith až v případě, kdyby jej DiCaprio odmítl. Ten však roli přijal a následně s režisérem strávil několik dlouhých měsíců laděním scénáře. Společně upravili postavu tak, aby nebyla pouhou součástí složitého hlavolamu, ale uvěřitelným hrdinou, k němuž si divák najde cestu.
Rotující hotel i sníh z helikoptéry
Ačkoliv Počátek působí jako ohromná přehlídka digitálních triků, filmaři využívali především praktické efekty a skutečné konstrukce. Celý snímek obsahuje pouhých 500 vizuálních triků z počítače, což je u moderních hollywoodských blockbusterů velmi vzácné, jelikož běžně využívají přes dva tisíce takových zásahů. Například při slavné scéně, v níž Joseph Gordon-Levitt bojuje v rotující hotelové chodbě, herec nevyužíval kaskadéra s výjimkou jediné scény a bojoval ve skutečné otáčivé kulise, která mu naplno umožnila předstírat stav beztíže.
Autenticky vznikaly i další složité obrazy. Pokaždé, když štábu při natáčení noční scény s pronásledováním sněžných skútrů utichl přírodní vítr, tvůrci zkrátka využili vrtule kamerové helikoptéry, aby do záběru rozvířili sníh a zachovali plynulost obrazu. Nolan se rozhodl pro praktické a nativní natáčení na filmový pás natolik, že odmítl i tehdejší trend 3D formátu. Účastnil se schůzky s vedením studia Warner Bros., kde tuto technologii zamítl s odůvodněním, že by třírozměrný obraz diváky pouze rozptyloval od sledování samotného příběhu.
Sny podle profese a jména z mýtů
Složitou strukturu vysněných vrstev i složení celého zlodějského týmu inspirovala Nolanova vlastní filmařská profese. Cobb je mozkem operace a zastupuje tak práci režiséra, Arthur hlídá zajištění a pravidla jako filmový producent, Ariadne tvoří snové světy jako výtvarnice scény (produkční designérka), Eames přebírá různé identity coby herec, bohatý Saito celou akci sponzoruje stejně jako velké hollywoodské studio a okradený Fischer je nakonec v pozici samotného diváka.
Pečlivá příprava se propsala i do výběru jmen. Architektka Ariadne nese jméno mytologické dcery krále Mínóa, která pomohla hrdinovi Théseovi uniknout z obávaného labyrintu pomocí nitě. Jméno chemika Yusufa je arabskou podobou Josefa z biblické knihy Genesis, který vynikal schopností vykládat sny a předpovídat budoucnost. Křestní jména šestice hlavních hrdinů týmu (Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal, Saito) dohromady tvoří slovo DREAMS. Domovo křestní jméno navíc sdílí společný kořen se slovem domus a odkazuje na dům nebo domov, což v různých jazycích přímo rezonuje s jeho nejsilnější touhou – dostat se konečně domů ke svým dětem.
Skrytá role a odkaz na osudovou píseň
Téměř každý detail ve filmu má svůj význam. Délka celého snímku, která činí 2 hodiny a 28 minut, odkazuje na původní délku skladby Non, je ne regrette rien od Édith Piaf, jež měřila přesně 2 minuty a 28 vteřin. Tato francouzská píseň hraje v příběhu klíčovou roli jako varovný signál pro probuzení. Ve chvíli, kdy tvůrci do role Cobovy manželky Mal obsadili Marion Cotillard, zvažovali změnu písně, protože herečka právě za ztvárnění legendární francouzské šansoniérky získala Oscara. Nolan ale chtěl skladbu vyměnit, aby předešel spekulacím, že šlo o záměr, avšak nakonec ho skladatel Hans Zimmer přesvědčil, ať ji v hudebním mixu ponechá.
Do snímku se dostala i překvapivá role Cilliana Murphyho (Fischer). Během scény, kde u lůžka umírajícího Maurice Fischera v podání Petea Postlethwaita vidíme fotografii mladého Maurice s knírem a brýlemi, kouká z rámečku sám zamaskovaný Cillian Murphy. Snímek tak propojil tvář herce ztvárňujícího syna se zamaskovanou podobou postavy jeho otce.
Geniální sci-fi Počátek uvede Nova Cinema v sobotu 10. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).