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Počátek: DiCaprio jako jediná volba, tajemství jmen a složení zlodějského týmu odráží filmaře

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Slavné sci-fi Počátek si vypomohlo minimem počítačových triků, rotujícím hotelem a vrtulníkem. Délka celého filmu má přitom nečekaný, skrytý hudební význam.
Počátek

Počátek

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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