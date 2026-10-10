UFC Fight Night Allen vs Duncan: kompletní karta zápasů, čas přenosu a kde sledovat galavečer z Las Vegas

Je 23:00 a v hale Meta APEX v Las Vegas jde do klece první dvojice. O 5 hodin později, kdy většina republiky spí, má do oktagonu vstoupit Brendan Allen. Právě kvůli tomu zápasu by člověk měl vydržet vzhůru. Mezitím se odehraje 11 dalších duelů. Americké časy z oficiálního rozpisu UFC proto redakce MMAmag přepočítala na český čas a k tomu prošla, kde se galavečer v Česku objeví v programu.
Kdy galavečer začíná
UFC Fight Night: Allen vs. Duncan se koná 10. října 2026 v hale Meta APEX v Las Vegas. Je to menší nečíslovaný galavečer bez titulového zápasu, na programu je 12 duelů.
UFC uvádí start předkarty ve 23:00 středoevropského času. Od 02:00 přijde na řadu hlavní karta.
Část večera Start (český čas) Čekání na hlavní zápas Předkarta 23:00 5 hodin Hlavní karta 02:00 2 hodiny Hlavní zápas (odhad) 04:00 nic
Kdo naskočí na začátku, čeká na hlavní zápas zhruba 5 hodin. Kdo si nařídí budík až na hlavní kartu, 2 hodiny. Zbývá jediná otázka, u které se to pro českého diváka komplikuje: na čem to vlastně pustit.
Kde turnaj sledovat
V programu
Oneplay pro 11. října 2026 redakce MMAmag dohledala na stanici Nova Sport 6 slot UFC Fight Night: Allen vs Duncan od 02:00 do 05:00 a odpolední reprízu od 18:00 do 20:45. iDNES TV pak uvádí na téže stanici další záznam 12. října 2026 ve 21:45. Dvanáct zápasů a veterán s 22 porážkami na kontě
Hlavní kartu tvoří 5 zápasů, předkartu 7. V čele stojí duel ve střední váze do 83,9 kg: Brendan Allen, 30letý americký bojovník s bilancí 27-7-0 (v UFC 15-4-0), proti Christianu Leroyovi Duncanovi, 31letému anglickému bojovníkovi stejné kategorie s bilancí 15-2-0 (v UFC 8-2-0).
Brendan Allen (27-7-0) vs. Christian Leroy Duncan (15-2-0), střední váha Matheus Camilo (11-3-0) vs. Jai Herbert (14-6-1), lehká váha do 70,3 kg Loopy Godinez (14-6-0) vs. Ketlen Souza (17-6-0), slámová váha do 52,2 kg Andre Fili (25-14-0) vs. Kai Kamaka III (18-8-1) Malcolm Wellmaker (10-2-0) vs. Otari Tanzilovi (10-2-0)
Na předkartě má zvláštní postavení duel Julius Walker vs. Gerald Meerschaert, který UFC vede jako featured prelim, tedy hlavní zápas předkarty. Meerschaert, 38letý americký bojovník nastupující tentokrát v polotěžké váze do 93 kg, jde do klece s bilancí 37-22-0 proti 27letému Američanovi Juliusi Walkerovi (7-3-0). Hlavní kartu otevírá 37letý americký welter Niko Price (16-11-0) proti Leonu Shahbazyanovi (12-5-0).
Ze záznamu oficiálního vážení, které UFC zveřejnilo 9. října 2026, redakce MMAmag vyčetla, že hlavní zápas limitem prošel: Duncan navážil 83,9 kg, Allen 84,4 kg, což tolerance u netitulového duelu pokrývá. Limit nesplnili tři další bojovníci, Ketlen Souza s 53,1 kg, Ismael Bonfim se 74,2 kg a Brendson Ribeiro s 94,6 kg. Rozpis i pořadí zápasů se přitom do začátku mohou měnit, v MMA je to běžné.
Čtyřka bere soupeře zdola, Angličan poprvé vede kartu
V profilech obou bojovníků na webu UFC, do kterých redakce MMAmag nahlédla, je Allen k 10. říjnu 2026 vedený jako čtvrtý muž střední váhy, Duncan jako desátý. Allen tedy bere soupeře zdola: výhrou si pozici čekatele na titulovou šanci nevylepší, porážkou o ni může přijít. Duncan naopak vede galavečer UFC poprvé v kariéře.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka