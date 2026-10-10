V Karviné jsou hlasy sečteny. Drtivě zvítězil primátor Wolf

V Karviné jsou hlasy sečteny. Drtivě zvítězil primátor WolfPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Karviné jsou hlasy sečteny. Drtivě zvítězil primátor WolfZdroj: Město Karviná
Článek byl publikován 10.10.2026 17:41
Krátce před osmou hodinou večer bylo v Ostravě sečteno téměř 70 procent volebních okrsků. S 27,4 procenta...
Střední škola Jablunkov otevřela moderní učebnu robotiky a automatizace za zhruba dva miliony korun....
Policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud...
Dodávku s neobvyklým nákladem zastavili policisté na dálnici D1. Zhruba šedesátiletý řidič měl v přívěsu...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →