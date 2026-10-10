Klávesnice v telefonu ukrývá zkratku, kterou skoro nikdo nezná. Funguje na iPhonu i Androidu a šetří spoustu času

Zkratka existuje roky, přesto ji většina lidí nikdy nepoužila a řada z nich o ní vůbec netuší. Ani Apple, ani Google ji totiž v hlavních návodech ke svým klávesnicím nijak zvlášť nezvýrazňují. Sekundární zdroje jako Macworld nebo Computerworld ji samy označují jako „hidden shortcut“. Princip je přitom triviální: podržíte klávesu 123 (na iPhonu) nebo ?123 (na Gboardu), bez puštění prstu přejedete na požadovaný znak a pustíte. Symbol se vloží a klávesnice se sama vrátí zpět na písmena. Žádné mačkání ABC, žádné přepínání tam a zpět. Jeden tah místo tří oddělených kroků.
Jak to přesně funguje krok za krokem
Klasická cesta k vložení jednoho čísla nebo symbolu vypadá takhle: klepnete na 123, klepnete na znak, klepnete na ABC. Tři úkony. Zkratka celý proces smrskne do jednoho plynulého gesta:
- iPhone: Otevřete libovolné textové pole. Přiložte prst na klávesu 123 a držte. Bez puštění přejeďte na číslo nebo symbol, který potřebujete. Pusťte prst. Znak se vloží a klávesnice okamžitě skočí zpět na písmena.
- Gboard na Androidu: Totéž, jen klávesa se jmenuje ?123. Podržíte ji, přejedete na cílový znak a pustíte. Gboard se vrátí na QWERTY vrstvu automaticky.
Náš výpočet úspory je prostý: na každé jedno vložení čísla nebo symbolu ušetříte přibližně dva stisky. Při deseti vložených znacích denně je to dvacet zbytečných klepnutí, při třiceti už šedesát. Za týden nebo za měsíc se čísla sčítají rychle.
Proč o ní skoro nikdo neví
Nejde o novou funkci ani o žádnou aktualizaci z posledních měsíců. Gesto je součástí klávesnic už roky. Jenže Apple ve své oficiální nápovědě zvýrazňuje hlavně klepnutí na číselnou klávesu a dvojité klepnutí na mezerník pro tečku. Google v nápovědě Gboardu zase řeší pohyb kurzoru po mezerníku, caps lock nebo dlouhé podržení kláves. Samotné gesto „podrž ?123 a přejeď“ v hlavních návodech prakticky chybí. Android Authority výslovně píše, že Google svá gesta uživatelům příliš neodhaluje. Není to skrytá funkce v pravém slova smyslu, spíš detail, na který vás nikdo neupozorní, dokud na něj sami nenarazíte.
Pozor: nefunguje na každé klávesnici
Tady je zásadní detail, který většina tipů na internetu přeskakuje. Zkratka není vlastnost Androidu jako systému. Je to chování konkrétní klávesnicové aplikace. A ne všechny se chovají stejně.
- Samsung Keyboard (výchozí klávesnice na telefonech Galaxy) dokumentuje jiné funkce: vlastní rozložení, vlastní symboly, tečku po dvojitém klepnutí na mezerník. Stejné gesto s podržením 123 a přejetím na znak jsme v oficiálních materiálech Samsungu nedohledali.
- SwiftKey (Microsoft) má vlastní systém. Nabízí rychlou interpunkci přes klávesu tečky a dvojité klepnutí na mezerník pro tečku s mezerou. Přístup k symbolům řeší klasickým přepnutím přes 123 do druhé vrstvy, ne plynulým gestem s automatickým návratem.
Pokud tedy máte Samsung a používáte výchozí klávesnici, zkratka vám s největší pravděpodobností fungovat nebude. Řešení? Nainstalovat Gboard z obchodu Google Play a nastavit ho jako výchozí klávesnici.
Bonus: další skryté zkratky, které stojí za to znát
Když už jste u toho, existuje několik dalších gest, která jsou podobně málo známá:
- Dvojité klepnutí na mezerník na iPhonu vloží tečku a mezeru. Apple to oficiálně potvrzuje. U Gboardu je funkce dostupná v nastavení Text correction.
- Tah po mezerníku (Gboard): přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava a posunete kurzor v textu. Je to přesnější než klepání mezi písmena.
- Tah od backspace (Gboard): přejedete prstem doleva od klávesy mazání a smažete celé slovo nebo více slov najednou.
- Dlouhé podržení kláves: na iPhonu zobrazí diakritiku a speciální znaky, u Gboardu lze v nastavení zapnout i zobrazení symbolů přímo na klávesách (symbol hints).
Pro ty, kdo píšou hodně číslic za sebou (třeba telefonní čísla nebo částky), může být praktičtější trvale zapnutý řádek s čísly v Gboardu než opakované používání gesta s ?123.
Zkratka s podržením 123 není revoluce. Je to drobnost, kterou jednou vyzkoušíte, zapamatujete si ji a pak se budete divit, že jste roky mačkali tři klávesy tam, kde stačil jeden tah.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman