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Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Singapuru

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Max Verstappen si v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru vyjel pole position. Vedle pilota Red Bullu se do první řady postaví Charles Leclerc z Ferrari, ze třetího místa odstartuje jeho týmový kolega Lewis Hamilton. Co po kvalifikaci řekla trojice nejrychlejších jezdců?
Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Singapuru

Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Singapuru

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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