Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Singapuru

Max Verstappen (1.)
Jolyon Palmer: „Tady dole máme nejlepší trojici a především muže, kterého je v tuto chvíli velmi těžké porazit, Maxe Verstappena. Skvělá práce, zatím skvělý víkend . Jaká pro vás byla kvalifikace?“
Max Verstappen: „Byla dobrá. Jen to bylo velmi těsné. Myslím, že mezi námi byly během celé kvalifikace opravdu malé rozdíly. Samozřejmě mám obrovskou radost z pole position, protože přesně tuhle jsem chtěl.“
„Auto bylo celý víkend docela silné. Samozřejmě si vždycky myslím, že se dá něco zlepšit, ale na pole position to stačilo, takže jsem velmi spokojený.“
Jolyon Palmer: „Překvapuje vás to? Tohle je kromě Madridu jeden z podniků, kde jste ještě nevyhrál. Z nějakého důvodu sem pokaždé přijedeme a buď to není okruh pro Red Bull, nebo se vám nepodaří dostat vůz do správného pracovního okna. Tento víkend jste ale skvěle vyhrál sprint a zdálo se, že máte nad soupeři navrch.“
Max Verstappen: „Máme nová pravidla a myslím, že naše auto teď funguje trochu jinak než za předchozích technických předpisů. Jsme silnější v jiných částech zatáček. Ale bereme to. V poslední době máme opravdu pozitivní trend, takže je pro nás velmi speciální získat pole position právě tady.“
Jolyon Palmer: „Maxi, v posledních několika závodech jste vyhrával, ale starty jste měl dost špatné. Myslím, že ten dnešní jste sám označil za příšerný. Pokud bude zítra sucho, věříte, že jsou problémy vyřešené a dokážete si udržet vedení a odjet ostatním, nebo stále máte pochybnosti o tom, jak se Red Bull rozjíždí ze startu?“
Max Verstappen: „Musíte se na to dívat pozitivně. Horší už to být nemůže, takže už to může být jen lepší, ne? Uvidíme, jak to zítra půjde.“
Jolyon Palmer: „Dobře, hodně štěstí na zítřek. Čeká nás dlouhý, horký a hodně zpocený závod. Doufám, že to bude skvělá podívaná. Dobrá práce, Maxi.“
Charles Leclerc (2.)
Jolyon Palmer: „Charlesi, na chvíli vás odtud vytáhnu. Skvělá práce, jste zpátky v první řadě tady v Singapuru. Musím říct, že po velkou část kvalifikace to pro vás nevypadalo úplně jednoduše, ale poslední kolo bylo fantastické.“
Charles Leclerc: „Řekněme, že dobré kolo přišlo přesně v ten správný moment na konci. Během kvalifikace jsem ale hodně bojoval. Q1 a Q2 byly velmi obtížné.“
„S brzdami se děly nějaké zvláštní věci, auto při brzdění trochu táhlo do strany, což na trati, jako je tahle, není úplně příjemné. V Q3 už ale bylo kolo v pořádku. Udělal jsem několik chyb. Myslím, že dnes byla pole position možná, ale Max jednoduše odvedl lepší práci.“
Jolyon Palmer: „Na začátku jsme viděli, že s brzdami bojovalo více jezdců. Kolik změn jste provedli? Vím, že jste včera jezdili s různými nastaveními. Nakonec jste se s Lewisem přiblížili stejnému směru? Předpokládám, že po takovém průběhu není jednoduché určit, kudy se vydat.“
Charles Leclerc: „Ano, z mé strany jsem auto trochu změnil kvůli poslednímu doladění. Včera jsem s ním byl relativně spokojený, takže jsme změnili jen několik věcí, nic zásadního.“
„Nakonec jsme ale v Q3 trochu špatně odhadli nastavení křídla. Možná jsme mohli odvést o něco lepší práci. Myslím si ale, že kdybyste se zeptali všech jezdců na roštu, každý by na svém posledním kole v Q3 našel něco, co mohl udělat lépe.“
Lewis Hamilton (3.)
Jolyon Palmer: „Lewisi, skvělá práce. Tento víkend mě opravdu bavilo sledovat vás na tomto okruhu, protože vůz byl pod vámi hodně živý. Spousta přetáčivosti, pořád jste ho musel držet, ale nakonec to vypadalo, že vás to několikrát stálo čas v posledním sektoru. Jak tu kvalifikaci hodnotíte?“
Lewis Hamilton: „Ano, další těžká Q3. Gratuluji Maxovi, odvedl skvělou práci.“
„Před kvalifikací jsme udělali několik změn a auto působilo mnohem lépe. Opravdu jsem měl pocit, že v něm je ještě něco navíc, takže jsme na něj s každým kolem a každou částí kvalifikace tlačili víc a víc. Q1 a Q2 byly skvělé. Pak jsme se dostali do Q3 a v první a třetí zatáčce mi auto ustřelilo, což mě stálo dvě desetiny. Zbytek kola byl dobrý. V posledním kole jsem ale znovu bojoval s tím, že mi auto ustřelovalo.“
„Myslím, že u našeho vozu je opravdu velmi tenká hranice mezi tím, kdy už jste za limitem, a tím, kdy ještě nevyužíváte jeho maximum. Najít přesně ten správný bod je velmi obtížné. Myslím, že v prvních dvou částech kvalifikace jsem ho možná našel, ale musíte reagovat na vývoj trati a rostoucí přilnavost. Zpětně možná nebylo správné na to tolik reagovat, takže z mé strany to nebylo dost dobré.“
Jolyon Palmer: „Na tomto okruhu je samozřejmě těžké předjíždět, ale vpředu jsou dvě Ferrari, jeden Red Bull a Isack Hadjar je úplně vzadu na startovním roštu. Dává vám to pro zítřek určitou naději? Ve strategickém závodě byste se možná pořád mohli dostat až na nejvyšší stupínek.“
Lewis Hamilton: „Myslím, že Red Bull odvedl fantastickou práci. Skvěle zapracovali na motoru, ale myslím, že také na samotném autě. Je to samozřejmě skvělý tým a myslím, že v Baku přivezli vylepšení, které je opravdu dostalo zpátky na čelo.“
„Pro nás je ale pořád velmi dobrým výsledkem mít nahoře dvě Ferrari. Zítra bychom určitě mohli zkusit pracovat jako tým, držet se Maxe a dostat ho pod tlak. Myslím, že jinak to ani nepůjde. Určitě bude rychlý, ale doufejme, že společně jako tým budeme mít šanci. Kdo ví, uvidíme, jestli se před něj dokážeme dostat.“
Jolyon Palmer: „Dobrá práce, Lewisi, a hodně štěstí zítra.“