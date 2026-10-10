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Kasino chtělo ovládnout Rozvadov. Kandidátka jeho zaměstnanců ve volbách pohořela

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V ostře sledovaných komunálních volbách v příhraniční obci Rozvadov překvapivě pohořela kandidátka uskupení Domov, složená výhradně ze zaměstnanců místního obřího King's Casina. V Rozvadově drtivě zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Rozvadov současného starosty Martina Ábela.
Kasino chtělo ovládnout Rozvadov. Kandidátka jeho zaměstnanců ve volbách pohořela

Kasino chtělo ovládnout Rozvadov. Kandidátka jeho zaměstnanců ve volbách pohořela

Zdroj: Se svolením Martin Ábel
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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