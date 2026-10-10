Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, druzí jsou Sousedé

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komunální volby v Náchodě vyhrálo uskupení Jan Birke pro Náchod, vedené dlouholetým starostou Janem Birkem. Poprvé byl zvolen starostou v roce 2010 a od té doby je ve funkci. Jeho uskupení získalo 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů.
Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, druzí jsou Sousedé

Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, druzí jsou Sousedé

Zdroj: Královéhradecký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:12

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Těsné ano pro převzetí kostela. Hrádek rozhodl v referendu
Těsné ano pro převzetí kostela. Hrádek rozhodl v referendu
Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové
Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové

Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2:4. Účastníka...

Senátorem za Rychnov je Grulich, za Trutnov Sobotka, v Hradci jde do čela Dvořák
Senátorem za Rychnov je Grulich, za Trutnov Sobotka, v Hradci jde do čela Dvořák

V Hradci Králové je po volbách a sečteno je teď po 19. hodině přes 76 procent hlasů v senátorské volbě....

Hradec Králové: na prvním místě se střídá ANO a strana primátorky
Hradec Králové: na prvním místě se střídá ANO a strana primátorky

V Hradci Králové podle aktuálních výsledků vede s 25 procenty strana současné primátorky, Hradecký...

Říčky a Špindl řeší nové voliče. Jedenáct lidí se přihlásilo do jednoho bytu
Říčky a Špindl řeší nové voliče. Jedenáct lidí se přihlásilo do jednoho bytu

Krátce před komunálními volbami si v horských obcích přepsaly trvalý pobyt desítky lidí. V Říčkách v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.