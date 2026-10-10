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Návrat sedmi statečných se kvůli cenzuře točil ve Španělsku místo Mexika. Yul Brynner si návrat podmínil absencí kolegy

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Yul Brynner podmiňoval svou roli v Návratu sedmi statečných absencí McQueena. Při natáčení navíc kaskadéry zalehl kůň a Warren Oates onemocněl hepatitidou.
Návrat sedmi statečných

Návrat sedmi statečných

Zdroj: FOTO:Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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