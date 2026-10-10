Návrat sedmi statečných se kvůli cenzuře točil ve Španělsku místo Mexika. Yul Brynner si návrat podmínil absencí kolegy

Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Návrat sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima
Přestože se western Návrat sedmi statečných z roku 1966 odehrává na americko-mexickém pomezí, filmaři celou produkci přesunuli raději do Španělska. Chtěli se tak vyhnout vládním cenzorům, kteří při natáčení prvního dílu v Mexiku trvali na tom, aby chudí vesničané nosili zářivě čisté bílé oblečení. Teprve po odjezdu do evropských exteriérů mohl štáb rozdat komparzu mnohem uvěřitelnější špinavé a obnošené oděvy. Nová skupina střelců zachraňuje unesené vesničany
Ozbrojenci mocného Lorcy odvlečou muže ze tří mexických vesnic. Zajatce pak nutí stavět kostel a památník pro Lorcovy mrtvé syny. Mezi unesenými skončí i Chico v podání Juliána Mateose, který dříve patřil k původní sedmičce ochránců. Jeho přítel Chris Adams, kterého hraje Yul Brynner, se proto rozhodne shromáždit novou skupinu mužů a rukojmí osvobodit.
je tak jediným členem obsazení, který si zopakoval roli z předchozího snímku. Zbývající postavy museli tvůrci přeobsadit nebo místo nich vytvořit zcela nové hrdiny. Yul Brynner Brynner podmínil svou účast absencí dřívějšího kolegy
Představitel Chrise souhlasil s návratem k roli pod podmínkou, že se ve filmu neobjeví
. Považoval ho za herce, který na sebe ve společných scénách zbytečně strhává pozornost. McQueen sice původně o part Vina projevil zájem, posléze však reagoval slovy, že by do projektu stejně nešel, protože mu zápletka připadala absurdní. Steve McQueen
Příběh se nadále odehrává na americko-mexickém pomezí, filmaři ovšem tentokrát vyrazili natáčet do Španělska. Změna lokace pramenila z předchozích neshod s mexickými úřady a vládní cenzurou. Úředníci při vzniku prvního dílu trvali na tom, že chudí vesničané musí nosit dokonale čisté bílé oblečení. Ve španělských exteriérech už tvůrci oblékli komparz do ušpiněných a obnošených oděvů.
Tvrdé podmínky při natáčení odnesl Warren Oates
Představitel Colbeeho, herec Warren Oates, se během práce před kamerou potýkal s vážnými zdravotními problémy. V průběhu natáčení se nakazil hepatitidou typu B a navíc onemocněl úplavicí.
Náročné prostředí komplikovalo práci také kaskadérům, jejichž skutečné nehody se dostaly až do finálního sestřihu. V jedné ze scén spadne kaskadér z koně, zvíře se pokusí vstát, ale svalí se přímo na něj a šlápne mu na tělo kopytem. Muž přitom celou dobu dál předstírá, že je mrtvý. Při výbuchu dynamitu vedle postavy Lorcy zase kaskadér dopadne tvrdě přímo na obličej. V následujícím záběru po střihu se už herec Emilio Fernández zvedá ze země bez jakéhokoliv zranění či špíny na tváři.
Po chybě filmařů zmizel z ohrady mrtvý býk
Film obsahuje několik zřetelných chyb v návaznosti jednotlivých záběrů. Během býčích zápasů probodne postava Manuela zvíře mečem a usmrtí ho. V bezprostředně následujícím širokém záběru však býčí tělo z ohrady beze stopy zmizí. Zmatek panuje také kolem vybavení samotného Chrise. Po většinu děje má hrdina připnuté dvě zbraně, na samém konci příběhu už nese pouze jednu.
Problémy s kontinuitou provázejí i postavy Chrise a Vina. Když pod nimi padne zastřelený kůň, letí Chris k zemi na levé straně a Vin na pravé. Hned v dalším záběru se ze země zvedají v přesně opačném rozestavení. Nelogičnosti se nevyhnuly ani manipulaci s puškami. Když Chico střílí z kostelní věže z Winchesterovky, dokáže ze zbraně vypálit dvakrát rychle za sebou, aniž by ji mezi výstřely natáhl.
Závěrečný dialog zrcadlí konec prvního filmu
Snímek obsahuje několik odkazů na
i na další slavné westerny. Závěrečná výměna replik mezi Chrisem a Vinem při odjezdu z vesnice odkazuje na dřívější konec. V prvním filmu umírající Harry řekne Chrisovi „No, ať jsem zatracen,“ na což Chris odvětí slovy „Možná nebudeš.“ Ve druhém filmu pronese Chris úplně stejnou úvodní větu, Vin mu na ni však odpoví: „O tom pochybuji, o tom velmi pochybuji.“ původní díl série
Tvůrci si vypůjčili také dialog ze snímku Rio Bravo z roku 1959. Když se padouch Frank ptá Chrise, jestli je Colbee stejně rychlý jako on, Chris odpoví, že by nerad žil z toho rozdílu. Zajímavou náhodou se pak na place sešli dva muži stejného jména. Herec Julián Mateos ztvárnil postavu Chica a další člen štábu jménem Julian Mateos pracoval na snímku jako rekvizitář.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).