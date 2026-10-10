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Za komunistů stál nákup potravin 208 korun, dnes 708. Z výplaty ale ukrojí mnohem méně, bydlení je jiná písnička

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Srovnání cen z roku 1989 a současnosti odhaluje zásadní rozdíly v síle průměrné mzdy. Zákazníci zaplatili za stejné potraviny daleko větší podíl výplaty.
Praha v roce 1989

Praha v roce 1989

Zdroj: FOTO:Ladislav Strouhal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:58

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