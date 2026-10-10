Novotný otevřeně řekl, v čem je Oktagon pro bojovníky lepší než UFC. Jeho argumenty mají váhu

Představte si bojovníka, který má na rukavicích nejslavnější tři písmena v bojových sportech a v rodném městě ho nepoznají ani v posilovně. Přesně touhle představou argumentuje Ondřej Novotný, když vysvětluje, proč by evropští zápasníci neměli automaticky mířit za oceán. Největší organizaci světa přitom nijak neshazuje, naopak jí nechává všechno, co jí patří. Jeho nabídka míří jinam: na peníze, které nejsou na výplatní pásce, a na publikum, které bojovníkovi zůstane i po posledním zápase. Redakce MMAmag jeho argumenty rozebrala a zkusila zjistit, které z nich mají oporu ve veřejných dokumentech a kalendářích.
Do mikrofonu řekl větu, kterou promotéři obvykle nevyslovují
Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér organizace OKTAGON, která od roku 2016 pořádá turnaje v Česku, na Slovensku a v posledních letech hlavně v Německu, mluvil v rozhovoru pro pořad ShowCageLife z října 2026. Nejprve složil poklonu konkurenci:
„Samozřejmě chápeme, že UFC je největší organizace, a tak to i zůstane“. Pak přišel obrat: „Ale momentálně podle mě v Evropě není lepší místo, kam jít“.
Hranice jeho argumentu je ostrá. Nemluví o šampionech, mluví o bojovníkovi mimo nejlepší desítku pořadí UFC.
„Nejvíce teď v Německu – pokud odejdete do UFC a nejste v nejlepší desítce, nevyděláte tam peníze, které můžete dostat u nás“, prohlásil a přidal: „Téměř nikoho tam nebudete zajímat, možná jen úzkou komunitu fanoušků“. Mluví promotér, který nabírá do vlastní klece, ne nezávislý analytik trhu. Citace jsou překladem pasáží, které z rozhovoru vybral německý server MMAFanatik 6. října 2026 a který odkazuje na veřejný videozáznam.
Nejkonkrétnější část Novotného nabídky se netýká gáže v kleci, ale peněz, které fanoušek na výplatní listině nikdy nenajde.
Peníze, které na výplatní listině nikdy nebyly
„Pokud jde o sponzory a všechno okolo toho, pokud jste jen běžný bojovník, bude to pro vás výrazně horší než spolupráce s námi“, tvrdí Novotný. Tady jeho argument oporu má. Ve výstrojní politice, kterou UFC zveřejnila 6. května 2015 a do níž redakce MMAmag nahlédla, stojí, že bojovníci dostávají platby odstupňované podle počtu zápasů, od nejnižšího pásma pro nováčky po nejvyšší sazbu pro šampiona. Vlastní sponzory mít mohou, jen je během zápasového večera ani při oficiálních akcích zápasového týdne nikdo neuvidí. Dokument vznikl v éře Reeboku; 7. března 2024 UFC oznámila, že exkluzivním globálním výstrojním partnerem zůstává Venum do roku 2029. Změnilo se logo, princip ne.
Druhá polovina Novotného argumentu takovou oporu nemá.
„A co se týká peněz, je třeba brát v úvahu i daně“, říká a dodává: „Jsme připraveni platit absolutně špičkové peníze mnoha bojovníkům na scéně“. Konkrétní částky v rozhovoru nepadly a smluvní honoráře OKTAGONu veřejné nejsou. Čistý příjem navíc nejde férově porovnat bez daňové rezidence bojovníka, místa zápasu a znění smlouvy.
Kdo Novotného sleduje déle, ví, že tuhle myšlenku poprvé vyslovil skoro dva roky před říjnovým rozhovorem.
Tahle písnička má v jeho repertoáru starší sloku
Ze staršího rozhovoru, který
Seznam Zprávy publikovaly 29. prosince 2024 a který redakce MMAmag prošla, plyne, že Novotný tehdy mířil na stejnou cílovou skupinu: „Chceme být Ligou mistrů MMA a propojit svět Formule 1 a fotbalu. To znamená, aby všichni nejlepší evropští zápasníci, kteří nedokáží být v nejlepší desítce UFC, protože respektuji, že to je odskočené, chtěli být u nás“.
Mezi oběma výroky je necelých 22 měsíců a jedna podstatná změna: v roce 2024 šlo o plán, v říjnu 2026 už má za zády německý kalendář. Z hlášky do kamery se tím stává dlouhodobá obchodní strategie. Pořád je to ovšem prodejní argument promotéra, ne nezávislé zjištění o trhu.
Co z promotérského sebevědomí unese kalendář
Nejtvrdší číslo nabídky zní takto:
„My jsme tu přibližně dvacetkrát ročně, ve stejném časovém pásmu“. Z oficiálních kalendářů obou organizací, které redakce MMAmag spočítala podle stavu k 10. říjnu 2026, vychází 13 evropských turnajů organizace OKTAGON od 1. ledna 2026 a dalších 7 ohlášených do 31. prosince 2026.
Trh OKTAGON MMA UFC Německo 10 – Česko 8 – Slovensko 1 – Zbytek Evropy 1 3 Celkem v Evropě 20 3
Číslo 20 platí jen při započtení akce Tipsport Cage Game 2, kterou organizace vede v kalendáři jako akci; bez ní jde o 19 číslovaných turnajů. Poměr 20 ku 3 Novotného tvrzení o frekvenci podpírá.
„Lidé vás mohou sledovat každý den a navíc komunikujete ve svém rodném jazyce“, shrnuje Novotný a přidává předpověď: „Věřím, že za jeden, maximálně dva roky nebude v Evropě nikdo, kdo by dokázal nabídnout více než my“. To je jeho tvrzení, ne výsledek nějakého výpočtu. Bojovník mimo špičku si tak nevybírá mezi lepší a horší organizací. Vybírá si mezi prestiží, kterou doma skoro nikdo neuvidí, a viditelností, kterou mu globální liga nedá.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka