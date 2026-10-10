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Jon Jones připustil konec kariéry. Přiznal, čeho v kariéře nejvíc lituje

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Jon Jones zůstává v antidopingovém programu UFC, přesto přiznává, že jeho návrat do klece je nepravděpodobný. Bývalý šampion také promluvil o promarněné příležitosti, kterou považuje za jednu z největších životních lítostí.
Jon Jones připustil konec kariéry. Přiznal, čeho v kariéře nejvíc lituje

Jon Jones připustil konec kariéry. Přiznal, čeho v kariéře nejvíc lituje

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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