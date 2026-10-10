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Princezna z pohádek slaví 60. Tina Ruland odmítá plastiky i diety a focení pro Playboy litovala

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Tina Ruland, představitelka princezny Blanky z Kouzelného měšce, prošla proměnou. Její cesta vedla od fotek v časopise až k náhlému rozchodu.
Tina Ruland

Tina Ruland

Zdroj: FOTO:Michael Schilling, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:15

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