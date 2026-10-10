Princezna z pohádek slaví 60. Tina Ruland odmítá plastiky i diety a focení pro Playboy litovala

Německá herečka Tina Ruland, která právě slaví 60. narozeniny, se do paměti českých diváků zapsala díky dvěma oblíbeným pohádkám. Něžná princezna Blanka z Kouzelného měšce nebo odvážná Elena z Ptáka Ohniváka odstartovaly u nás její popularitu. Původně přitom studovala obchod s nemovitostmi a o herecké dráze vůbec neuvažovala. Dnes má za sebou pestrý životní příběh plný hereckých úspěchů i osobních zvratů.
Začátky spojené s pánským časopisem
Tina Ruland vyrůstala se svou sestrou v Kolíně nad Rýnem. Po úspěšné maturitě na gymnáziu v roce 1987 se vyučila v oboru správy nemovitostí. Zlom v jejím životě nastal o rok později po focení pro magazín Playboy. Zisk titulu playmate pro měsíc březen jí rázem otevřel dveře do světa showbyznysu. Zprvu se objevila před kamerami jako doprovodná zpěvačka hudební formace Bad Boys Blue.
Skutečný herecký start přišel počátkem 90. let v epizodě seriálu Drazí příbuzní. Hned poté následoval obrovský úspěch v akční komedii Manta, Manta. Zde ztvárnila roli kadeřnice Uschi po boku začínajícího Tila Schweigera a s hercem udržuje velmi pevné přátelství dodnes. Na place se znovu potkali po pár letech při natáčení pokračování této úspěšné komedie z devadesátých let.
Zlatá éra v českých koprodukcích
Tuzemským divákům se představila především díky režiséru Václavu Vorlíčkovi. Ten obsadil německé tváře do hlavních rolí koprodukční pohádky Pták ohnivák. Ruland se na place potkala s řadou známých českých umělců. Zahrál si tam Karel Roden v roli temného černokněžníka Skeletona nebo Jiřina Bohdalová jako laskavá babička.
Během natáčení se sblížila s kolegou Manou Lubowskim a tvořili spolu pár čtyři roky. Po rozchodu navázala vztah s Alainem Rahmounem a z tohoto partnerství vzešel v roce 2004 syn Jahvis. Mateřství do značné míry ovlivnilo její další profesní kroky a výběr rolí. Raději se plně věnovala rodině a dlouhá natáčení mimo domov s rozmyslem omezila.
Odhalené křivky a práce v zahraničí
Po pětadvaceti letech se k pózování pro stejný pánský časopis vrátila. Znovu ozdobila titulní stranu ve svých šestačtyřiceti letech. „Dostala jsem spoustu ohlasů a všechny byly veskrze přátelské,“ svěřila se herečka před pár lety v rozhovoru pro deník Bild. K dobré kondici jí podle jejích slov pomohly hlavně genetické předpoklady a naprosté odmítání diet. S odstupem času však focení začala mírně litovat. V zájmu staršího syna dokonce zakázala další zveřejňování dřívějších obnažených snímků.
Po několikaleté pauze se objevila v úspěšném seriálu Loď snů. Práce probíhala v Austrálii a Dubaj a na australské natáčení vzala celou rodinu a spojila pracovní povinnosti s dovolenou. Nechtěla trávit dlouhé týdny na druhém konci světa bez svých blízkých. Rozloučení na letišti v Dubaji pak nesla poměrně těžce a prožívala tehdy složité odloučení od obou dětí na necelé tři týdny.
Náhlý konec velkého příběhu
V roce 2009 potkala na večírku po premiéře muzikálu manažerského poradce Clause Oldörpa. Podnikatel ji zprvu vůbec nepoznal a zareagoval teprve po zmínce o slavném autě ze snímku Manta, Manta. Rychle následovaly dlouhé emaily a společná dovolená v Thajsku. O rok později přivítali na svět společného syna Vidala. Dvojice zavedla doma i velmi specifická pravidla pro vánoční svátky. Dárky si mezi sebou partneři vůbec nedávali a dětem pořizovali jen drobnosti pod malý stromeček.
Dlouholetý svazek ale v roce 2019 dospěl k nečekanému konci. Rozchod všechny přátele překvapil. Důvodem byly pravděpodobně zcela odlišné pohledy na život a postupně narůstající rozdíly v prioritách. Dnes se Ruland objevuje ve společnosti sama. Svůj čas dělí mezi péči o potomky a občasné projekty v televizi, kde se zúčastnila mimo jiné velké taneční soutěže.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (bild.de, cs.wikipedia, super, bunte.de, dotyk).