Vivo Buds přichází s 50hodinovou výdrží a Bluetooth 6.1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vivo Buds přichází s 50hodinovou výdrží a Bluetooth 6.1
Tecno v červnu rozšířilo sérii Camon o verzi Slim, ale jednalo se o LTE model. Nyní do nabídky přidává...
TikTok stále patří mezi populární a rozšířené platformy pro sdílení videí krátkého formátu. Společnost si...
Společnost HMD by měla v této chvíli dokončovat několik přírůstků a mezi nejčerstvější novinky bude patřit...
WhatsApp dle očekávání pracuje na podpoře AI agentů ve své aplikaci. Ta umožní připojit AI agenty třetích...
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