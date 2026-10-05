Kolik si ve Švýcarsku vydělá pomocná kuchařka za 5 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

Škrábání brambor, krájení cibule a drhnutí plechů. Taková práce se v české hospodě platí skromně, ve švýcarské kuchyni za ni ale majitel podniku musí sáhnout hluboko do kapsy. A přitom se bavíme o minimu, které pro celé tamní pohostinství stanoví kolektivní smlouva. Kolik z toho opravdu zbude, je ovšem jiná otázka.
Pět hodin u dřezu za víc než 2 600 korun
Plnoletá pomocná kuchařka bez vyučení patří ve Švýcarsku do nejnižší mzdové kategorie celostátní kolektivní smlouvy pro pohostinství, které se zkráceně říká L-GAV. V běžném podniku se 42hodinovým pracovním týdnem jí pro rok 2026 náleží nejméně 20,40 franku hrubého za hodinu. Pětihodinová směna tak vynese 102 franků, což je podle kurzu ČNB z 1. října 2026 asi 2 640 korun. Malé a sezonní podniky mají delší pracovní týden, takže hodinové minimum u nich vychází o něco níž.
U výpomoci na nepravidelné směny se k základu přičítají ještě příplatky za dovolenou, svátky a poměrnou část třináctého platu, které pracovník dostává rovnou s hodinovou mzdou. Svaz GastroSuisse z toho pro běžné podniky na rok 2026 vypočítal 24,95 franku za hodinu. Pět hodin práce pak znamená 124,75 franku, tedy zhruba 3 230 korun hrubého za jediný den. Takhle smí podnik platit jen krátkou nebo nepravidelnou výpomoc. Pravidelně zaměstnaná kuchařka dostává místo toho měsíční mzdu.
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Varianta Hodinová mzda (hrubě) Pětihodinová směna V korunách (kurz ČNB z 1. října 2026) Minimum podle L-GAV pro rok 2026 (běžný podnik, 42hodinový týden) 20,40 franku 102 franků asi 2 640 korun Nepravidelná výpomoc včetně příplatků (běžný podnik) 24,95 franku 124,75 franku zhruba 3 230 korun Kdo o té mzdě rozhoduje
Jednotnou minimální mzdu pro celou zemi Švýcaři nemají. Kolik musí zaměstnavatel nejméně zaplatit, určuje kolektivní smlouva daného oboru a v několika kantonech i místní zákon. Smlouva pro pohostinství je obecně závazná, takže se jí řídí převážná většina podniků, které v kterémkoli kantonu vaří, čepují nápoje nebo ubytovávají hosty.
Lidem bez vyučení smlouva přiznává od 1. ledna 2026 měsíční minimum na plný úvazek a z něj se odvozuje i zmíněná hodinová sazba. U zkráceného úvazku nebo brigády se minimum přepočítá podle odpracovaného času, takže za hodinu práce náleží stejná částka jako při plném úvazku. Každý zaměstnanec přitom musí spadat do některé z kategorií a kdo chce vyšší zařazení, měl by zaměstnavateli rovnou předložit doklady o svém vzdělání.
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Kdo chodí do kuchyně pět dní v týdnu na pět hodin, dostává poměrnou část měsíčního minima podle odpracovaných hodin. K tomu přibývá třináctý plat.
Po dobu zaučení se podnik se zaměstnancem bez vyučení smí písemně dohodnout na mírně snížené mzdě. Nováček v oboru ji může mít déle než ten, kdo už ve švýcarském pohostinství pracoval.
Smlouvu i výplatní pásku se vyplatí číst pozorně. Příplatky za dovolenou, svátky i třináctý plat musí podnik podle komentáře ke kolektivní smlouvě uvádět na výplatní pásce zvlášť. Dovolenou i svátky přitom musí skutečně poskytnout i tehdy, když je proplácí v hodinové mzdě. Mzdu je navíc bezpečnější přijímat převodem na účet než v hotovosti.
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Ze všech uvedených částek se ještě strhávají povinné odvody na sociální pojištění. Na základní zdravotní pojištění zaměstnavatel povinně nepřispívá. Každý si ho sjedná u některé z pojišťoven schválených státem a platí ho ze svého, takže v měsíčním rozpočtu tvoří citelnou položku. Lidé se skromnými příjmy mohou od kantonu dostat příspěvek na pojistné.
Švýcarsko navíc patří k zemím s velmi vysokými životními náklady. Pohostinství se přitom řadí k tamním oborům s nejnižšími výdělky. Částka, která v korunách vypadá jako malé jmění, tak ve Švýcarsku znamená výdělek na spodní hraně.
Po odvodech a zdravotním pojištění, které si zaměstnanec platí sám, znamená mzda pomocné kuchařky v drahém Švýcarsku výdělek na spodní hraně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde si pomocná síla přilepší
Lépe placená místa nabízí Ženeva, která má vlastní zákonnou minimální mzdu. Tamní hodinové minimum pro rok 2026 převyšuje sazbu z kolektivní smlouvy a podnik musí vyplatit vyšší z obou částek. V jiných kantonech s vlastní minimální mzdou, například v Basileji, se na pohostinství vztahuje jen kolektivní smlouva.
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Roli hraje i vzdělání. Kuchařka s českým výučním listem se může dostat do vyšší mzdové kategorie, protože zaměstnavatel zahraniční vzdělání posuzuje hlavně podle délky studia. Pro rok 2027 už smlouva navíc počítá s mírným zvýšením všech minimálních mezd.
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