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Neznámý pachatel vykradl rodinný dům na Karlovarsku, policie po něm pátrá

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Dosud neznámý pachatel vnikl letos v srpnu do rodinného domu na Karlovarsku, odkud odcizil různé věci. Policisté po muži, kterého zachytila kamera, pátrají.
Neznámý pachatel vykradl rodinný dům na Karlovarsku, policie po něm pátrá

Neznámý pachatel vykradl rodinný dům na Karlovarsku, policie po něm pátrá

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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