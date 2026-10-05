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Vědci naučili AI poznat staré kmenové buňky podle uspořádání DNA

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Stárnutí mění také prostorové uspořádání DNA uvnitř buněčného jádra. Model ChromAgeNet dokázal z 3D snímků myších krvetvorných kmenových buněk rozpoznávat změny, které jsou lidským okem jen obtížně postřehnutelné.
Vědci naučili AI poznat staré kmenové buňky podle uspořádání DNA

Vědci naučili AI poznat staré kmenové buňky podle uspořádání DNA

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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