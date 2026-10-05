Vědci naučili AI poznat staré kmenové buňky podle uspořádání DNA

Umělá inteligence dokáže najít známky stárnutí i tam, kde je člověk při pohledu do mikroskopu prakticky nerozezná. Mezinárodní tým vědců vyvinul systém ChromAgeNet, který analyzuje prostorové uspořádání chromatinu v jádrech krvetvorných kmenových buněk. Výsledky studie zveřejnil 27. září 2026 odborný časopis Aging Cell.
Za výzkumem stojí tým vedený Marií Carolinou Florian z Bellvitge Biomedical Research Institute a Paulou Petrone z Barcelona Supercomputing Center a Barcelona Institute for Global Health. Autoři pracovali s krvetvornými kmenovými buňkami myší C57BL/6. Mladým zvířatům bylo 10 až 16 týdnů, zatímco staré myši měly nejméně 80 týdnů.
AI nehledá vrásky buňky, ale uspořádání chromatinu
DNA není uvnitř buněčného jádra volně uložená. Spolu s bílkovinami vytváří chromatin, jehož prostorové uspořádání souvisí mimo jiné s tím, které geny jsou aktivní. Právě tato architektura se během stárnutí mění.
Vědci obarvili buněčná jádra fluorescenčním barvivem DAPI a pořídili jejich 3D snímky konfokálním mikroskopem. ChromAgeNet se následně učil rozeznávat mladé a staré buňky podle jemných rozdílů v jejich vnitřní struktuře.
Do trénování a ověřování modelu bylo zahrnuto 551 jader mladých a 552 jader starých krvetvorných kmenových buněk. Výsledné AUROC dosáhlo hodnoty 0,77 ± 0,03. Jde o ukazatel schopnosti modelu rozlišit dvě skupiny, nikoli o tvrzení, že AI určí stáří každé buňky se 77procentní přesností.
Systém si přitom nevšímal jediného jednoduchého znaku. Důležitá byla například míra neuspořádanosti chromatinu, rozmístění hustě zabaleného heterochromatinu při okraji jádra nebo určité chromatinové kondenzáty.
Zajímavější než samotné určování věku mohou být nové léky
ChromAgeNet by mohl mít praktické využití hlavně při hledání látek ovlivňujících stárnutí buněk. Výzkumníci proto staré kmenové buňky vystavili několika látkám zasahujícím do epigenetických mechanismů a sledovali, zda se jejich jaderná architektura začne více podobat mladým buňkám.
U látek UNC0646 a IOX1 se skóre vypočítané modelem skutečně posunulo blízko hodnot naměřených u mladých buněk. Neznamená to však, že vědci omladili buňky nebo objevili lék proti stárnutí. Autoři sami upozorňují, že k potvrzení skutečného omlazení by bylo nutné prokázat také obnovení jejich funkce dalšími metodami.