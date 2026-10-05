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Praní může být rychlejší a přinášet lepší výsledky. Zkušené hospodyňky odhalily 5 triků, které výrazně usnadní práci

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Moderní pračky pracují prakticky bez lidského zásahu. Vlastně jediné, co musíte udělat, je hodit prádlo do pračky a pak ho pověsit, aby uschlo. Zlepšit se ale dá všechno.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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