Praní může být rychlejší a přinášet lepší výsledky. Zkušené hospodyňky odhalily 5 triků, které výrazně usnadní práci

Praní může být rychlejší a přinášet lepší výsledky. Zkušené hospodyňky odhalily 5 triků, které výrazně usnadní práciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 05.10.2026 05:01
Vysavače jsou praktické a hodně usnadňují práci s úklidem. Je ale třeba bordel a špínu vysypávat a čas od...
Po celém světě existuje mnoho různých plemen psů, ale málokdo zná plemena, která jsou dnes již hodně...
Po snědení banánu nebo oloupání pomeranče končí slupky většinou automaticky v koši. Je to ale chyba,...
Pokud jste aspoň jednou strouhali sýr, dobře víte, že umýt následně struhadlo je téměř za trest. Protože...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Bazén u domu jim vadil. Posunuli ho do zahrady a všechno začalo fungovat jinak
- Kousek celeru v sáčku prý prodlouží čerstvost chleba až o tři týdny. Stejně má fungovat i obyčejné jablko nebo brambora
- Banány na lince zhnědnou za pár dní. Pověste je na provázek nebo jim zabalte konec do celofánu a vydrží až 8 dní
- Kvetoucí orchidej začíná nůžkami. U Phalaenopsis se výhon zkracuje jen kousek, Cattleya přijde o celý výhon