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Pozor na změnu přednosti v jízdě u Točny, varuje jihlavský magistrát řidiče

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Křižovatka Sokolovské a Pávovské ulice u Točny má novou podobu. Čtvrtá větev, kterou se bude přijíždět do sportovního areálu na Bedřichově, si vyžádala jiné dopravní řešení.
Pozor na změnu přednosti v jízdě u Točny, varuje jihlavský magistrát řidiče

Pozor na změnu přednosti v jízdě u Točny, varuje jihlavský magistrát řidiče

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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