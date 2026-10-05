Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí vyhodit

Ráno rozklepnete vejce jako obvykle, jenže místo aby po dně klouzalo, přichytí se a začne se pálit. Ještě loni přitom šlo všechno samo. Kolik domácností se do téhle situace dostane, nikdo přesně nespočítal. Za spoustou takových případů ale stojí jeden nenápadný zvyk, který se týká kusu nádobí ze skoro každé kuchyně.
Pánev, která přestala být nepřilnavá
Řeč je o pánvi s nepřilnavým povrchem, ať už jí doma říkáte teflonová, nebo jinak. Po vaření ji stačí strčit do myčky a o zbytek se postará stroj. Je to pohodlné, jenže právě tenhle zvyk pánvi zkracuje život a pánev pak doslouží mnohem dřív, než by musela.
Poškození přibývá pomalu, s každým dalším cyklem v myčce. Nepřilnavá vrstva postupně slábne a časem se z ní začnou uvolňovat kousky. Na takovém povrchu se jídlo připaluje a pánev skončí v koši.
Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli Nepřilnavá vrstva slábne s každým cyklem v myčce, až se začne odlupovat a jídlo se na pánvi připaluje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co se s pánví v myčce děje
Teflonová vrstva je poměrně měkká a poškrábat ji nedá moc práce. V myčce jí hrozí potíže hned ze dvou směrů. Prvním je samotné mytí: prostředky do myčky jsou podstatně silnější než saponát na ruční mytí a spolu s ostrými proudy vody povrch pomalu obrušují.
Druhým směrem je naskládání. V plném koši se během programu všechno trochu posouvá a pánev se otírá o ostatní nádobí kolem sebe. Na povrchu se podepíše i kontakt s kovovou kostrou koše. Každý takový škrábanec zůstane natrvalo a opravit ho nejde.
Co znamená symbol myčky na dně pánve
Na dně nebo na obalu řady pánví dnes najdete symbol myčky. Pánev bez tohoto označení do myčky nedávejte vůbec.
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Doporučení se přesto shodují, že i pánev s tímto symbolem je lepší mýt ručně. Značka jen říká, že pánev myčku přežije. Na životnosti se myčka i tak projeví a ruční mytí dává pánvi šanci vydržet výrazně déle.
Ruční mytí zabere chvilku
Nepřilnavý povrch má tu výhodu, že se na něm jídlo moc nedrží. Mastnotu a drobky většinou setře kus papírové kuchyňské utěrky a pak už pánvi stačí rychlý oplach.
Drátěnku, hrubý kartáč ani abrazivní čisticí prostředky na pánev nepoužívejte. Na běžné umytí stačí teplá voda s trochou šetrného saponátu a houbička bez drsné strany, případně hadřík. Když na dně něco zaschne, nechte pánev chvíli postát ve vodě se saponátem. S mytím přitom počkejte, až pánev zchladne. Horkou ji pod studenou vodu nedávejte, protože prudká změna teploty povrchu škodí.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže Nepřilnavé pánvi při ručním mytí stačí teplá voda, trocha jemného saponátu a houbička bez drsné strany. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Oblast Co pánvi škodí Co pánvi pomáhá Způsob mytí myčka ruční mytí Teplota vody studená voda na horkou pánev teplá voda, až pánev zchladne Čisticí prostředek chemie do myčky, abrazivní čisticí prostředky trocha šetrného saponátu Čím pánev mýt drátěnka, hrubý kartáč měkká houbička nebo hadřík Kdy už pánev nezachráníte
Poškrábaný nebo loupající se povrch, případně jídlo, které se začalo výrazně připalovat, jsou jasné signály, že pánev dosloužila. Nepřilnavou vrstvu už nic neobnoví a odloupnuté kousky by se mohly dostat do jídla. Nejrozumnější je proto pořídit novou.
Aby další pánev vydržela déle, myjte ji ručně a při vaření na ni nesahejte kovovým náčiním. Šetrnější jsou obracečky a vařečky ze silikonu, dřeva nebo plastu. Kdo si tyhle návyky osvojí, nemusí kupovat novou pánev zdaleka tak často.
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Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/587466/tyto-veci-do-mycky-nadobi-nepatri-nechybujete-nahodou-take.html, https://madeincookware.com/blogs/can-non-stick-pans-go-in-the-dishwasher, https://www.chowhound.com/2228766/average-lifespan-nonstick-pan/, https://energozrouti.cz/clanek/teflonove-panvicky-cesi-miluji-pokud-se-ale-na-pavicce-objevi-toto-uz-ji-nepouzijte-ani-jednou, https://www.tastingtable.com/857241/why-its-a-bad-idea-to-put-nonstick-cookware-in-the-dishwasher, https://www.ceskestavby.cz/clanky/uklid-po-stedrovecerni-veceri-muze-se-teflonove-nadobi-myt-v-mycce-35499.html