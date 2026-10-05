Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

McGregor změnil MMA v továrnu na peníze. Pak se jeho kariéra začala rozpadat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Conor McGregor změnil MMA víc než většina šampionů před ním. Z irského bojovníka se stala globální značka, kterou dnes stejně jako výhry definují peníze, kontroverze a dlouhé pauzy.
McGregor změnil MMA v továrnu na peníze. Pak se jeho kariéra začala rozpadat

McGregor změnil MMA v továrnu na peníze. Pak se jeho kariéra začala rozpadat

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:15

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Nejrychlejší KO v historii UFC. Někdy stačí pár sekund
Nejrychlejší KO v historii UFC. Někdy stačí pár sekund
Krutý konec slavného rváče, který se představil i v Oktagonu. Travis Fulton se ve vězení oběsil
Krutý konec slavného rváče, který se představil i v Oktagonu. Travis Fulton se ve vězení oběsil

Travis Fulton patřil k nejvytíženějším bojovníkům v historii MMA. Čtyři roky po zápase s Attilou Véghem...

Procházka vs. Pereira: obrovská rivalita plná respektu
Procházka vs. Pereira: obrovská rivalita plná respektu

Jiří Procházka a Alex Pereira nikdy nestavěli rivalitu na laciné nenávisti. Jejich souboje přesto patří k...

Khabib odešel bez porážky. UFC ztratilo krále, kterého nikdo nezlomil
Khabib odešel bez porážky. UFC ztratilo krále, kterého nikdo nezlomil

Khabib Nurmagomedov ukončil kariéru s bilancí 29-0 a pověstí šampiona, který soupeře dusil tlakem. Jeho...

Američan má monstrózní předloktí a tlapy jako medvěd. Facku byste od něj dostat nechtěli
Američan má monstrózní předloktí a tlapy jako medvěd. Facku byste od něj dostat nechtěli

Americký šampion v páce Jeff Dabe budí pozornost už při podání ruky. Má obvod předloktí kolem 20 palců,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.