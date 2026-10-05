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Proč „nic jsme nenašli" patří mezi nejcennější věty ve fyzice aneb výzkum temné hmoty

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Experiment DarkSide-50 hledal pod italskou horou temnou hmotu s vlastní jadernou fyzikou. Za 532 dní měření žádný signál nezachytil, a právě to posunulo celý obor kupředu.
Proč „nic jsme nenašli" patří mezi nejcennější věty ve fyzice aneb výzkum temné hmoty

Proč „nic jsme nenašli" patří mezi nejcennější věty ve fyzice aneb výzkum temné hmoty

Zdroj: Foto: Freepik
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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