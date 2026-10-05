Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní

Ráno vajíčka, odpoledne palačinky, večer rychlá zelenina. Jedna pánev často zvládne celý den a pak se vrátí na háček nad plotnou. Právě tahle věrná pomocnice ale může patřit mezi věci, které by bylo lepší z kuchyně co nejdřív vyřadit.
Na první pohled na ní nic zvláštního nevidíte. Možná je trochu ošoupaná a vajíčko se k ní občas přichytí, ale pořád slouží. A právě proto ji spousta lidí nechává na háčku další roky.
Viník visí na háčku u plotny
Jde o starou nepřilnavou pánev s poškrábaným nebo odlupujícím se povrchem. Většinou má vrstvu z PTFE, které se u nás obecně říká teflon. Zbavit se jí radí deník Blesk v textu o věčných chemikáliích, ve kterém se k jejich rizikům vyjadřuje i Tomáš Cajthaml z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Shodně se staví i australská spotřebitelská organizace CHOICE, která nádobí běžně testuje.
Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli
Dokud je povrch celistvý a pánev se nepřehřívá, považuje se za bezpečnou. Problém začíná ve chvíli, kdy vrstva dostane první rýhy nebo když se pánev rozpálí víc, než snese.
Prázdná pánev na plném plameni
Hranice leží zhruba u 260 °C. Nad ní se nepřilnavá vrstva začne rozkládat a do vzduchu unikají výpary. Kdo je vdechne, může dostat takzvanou polymerní horečku, které se přezdívá teflonová chřipka. Projevuje se podobně jako chřipka: člověka může rozbolet hlava a vyskočit mu teplota. Přidat se může i kašel, sevření na hrudi a ztížené dýchání.
Prázdná pánev se na plném plameni rychle přehřeje a nad zhruba 260 °C začne nepřilnavá vrstva uvolňovat výpary. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Horečka obvykle odezní během dvou až tří dnů. Kdo se výparů nadýchá, měl by hned odejít na čerstvý vzduch. Pokud potíže nepřecházejí nebo má dotyčný onemocnění plic, je na místě poradit se s lékařem.
Přečtěte si také: Němci skupují tyhle skleněné mísy z ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě
Že nejde o teorii, ukazují údaje sdružení amerických toxikologických center America’s Poison Centers. Za rok 2023 evidovalo přes 265 podezřelých případů, nejvíc od roku 2000, i když ne všechny vznikly v domácí kuchyni.
Nejrizikovější chvílí je rozpalování prázdné pánve na nejvyšší stupeň. Bez jídla a tuku se totiž povrch ohřeje velmi rychle. Pomůže:
pánev nahřívat až s obsahem, držet střední výkon, při smažení zapnout digestoř nebo otevřít okno. Co se uvolní z jediné praskliny Přečtěte si také: Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže
Vědci z australských univerzit Flinders a Newcastle v roce 2022 zkoumali, kolik materiálu se z poškozeného povrchu odloupne. Podle jejich studie uvolní jediná prasklina kolem 9 100 drobných částic plastu. U rozbitého povrchu napočítali až 2,3 milionu mikro- a nanočástic.
PTFE patří do rodiny takzvaných věčných chemikálií PFAS. Jaký dopad mají takové částice v jídle na zdraví, zatím věda spolehlivě nezná a sami autoři studie volají po dalším výzkumu. Odborníci proto volí opatrnost a poškrábanou pánev radí vyřadit.
Pohled proti světlu prozradí víc
Sundejte pánev z háčku a podívejte se na dno proti světlu, nejlépe u okna. Vadí rýhy, odřená místa a hlavně šupinky, které se z povrchu odlupují. Takovou pánev je čas vyřadit.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá příloha bývala hitem svatebních hostin. Dnes ji připravíte za pár korun a hosté chtějí přidat
Povrch nejvíc trpí pod kovovým náčiním, třeba pod vidličkou, kterou se obrací maso přímo v pánvi. Šetrnější je dřevěná nebo silikonová obracečka, se kterou nepřilnavá vrstva vydrží déle.
I povrch bez viditelných rýh časem stárne, a proto se nevyplatí spoléhat jen na pohled. Nepřilnavou pánev, na které se vaří denně už několik let, radí odborníci vyměnit, i když ještě vypadá zachovale.
Čím ji na háčku nahradit
Kdo chce mít klid, může sáhnout po litině, nerezu nebo keramice. Litina a nerez se obejdou úplně bez nepřilnavé vrstvy, keramika nabízí podobné pohodlí jako klasická nepřilnavá pánev. Litina je ale znatelně těžší a po umytí je dobré ji osušit a potřít tenkou vrstvou oleje. Na nerezu se zase jídlo snadno přichytí, dokud se pánev pořádně nerozehřeje a nedostane dost tuku.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: udělejte s vepřovým před pečením tuhle 1 věc a nikdy nebude tuhé Litinová pánev se obejde úplně bez nepřilnavé vrstvy a může na háčku nahradit tu starou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud chcete zůstat u nepřilnavé pánve, hledejte na obalu označení PFAS free. Nápis PFOA free toho prozradí málo, protože PFOA je jen jedna z mnoha látek této skupiny a výrobci ji z pánví už vyřadili.
Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/844237, https://energozrouti.cz/clanek/nadseni-z-teflonovych-panvi-opadlo-cesi-se-vraci-ke-staremu-materialu-ktery-je-zdravejsi-a-vydrzi-cely-zivot, https://news.flinders.edu.au/?p=25543, https://www.choice.com.au/home-and-living/kitchen/cookware/articles/is-it-time-to-throw-away-your-pans, https://abcnews.go.com/wellness/story/teflon-flu-amid-rise-cases-us-112306317, https://cnn.iprima.cz/cesi-se-zbavuji-teflonovych-panvi-mohou-skodit-zdravi-varuji-odbornici-cim-je-nahradit-512310, https://energozrouti.cz/clanek/teflonove-panvicky-cesi-miluji-pokud-se-ale-na-pavicce-objevi-toto-uz-ji-nepouzijte-ani-jednou