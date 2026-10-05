Prohlížeč od Samsungu dostal dvě nové funkce, které vám ušetří peníze i nervy. Aktualizace už je v ČR dostupná

Na konci září 2026 začal Samsung rozesílat aktualizaci svého mobilního prohlížeče, která přidává dvě konkrétní novinky. První se jmenuje Smart Shopping a jejím úkolem je najít slevový kupón ve chvíli, kdy nakupujete na podporovaném e-shopu, tedy ušetřit peníze. Druhá nese název Manage windows a cílí na pohodlnější práci s více otevřenými okny a kartami, tedy ušetřit nervy. Obě funkce jsou součástí jedné aktualizace, kterou si můžete stáhnout přes Galaxy Store na způsobilých zařízeních Galaxy. Háček je v tom, že každá z novinek má jiný dosah: zatímco správa oken je obecně dostupná, Smart Shopping závisí na regionu a konkrétních podporovaných obchodech.
Kupóny přímo v prohlížeči: jak Smart Shopping funguje
Smart Shopping pracuje na podporovaných e-shopech. Když otevřete stránku podporovaného obchodu, prohlížeč podle Samsungu vyhodnotí informace potřebné k nabídnutí relevantních slevových kupónů. Nemusíte nic hledat ručně ani otevírat externí stránky s kódy. Pokud je pro daný obchod a nákup nějaký kupón k dispozici, prohlížeč ho může nabídnout přímo během nakupování.
Podle testu Android Authority se funkce po instalaci aktualizace zapne automaticky. Kdo ji nechce, může ji vypnout v Settings → Useful features → Smart shopping. Samsung v oficiálním prohlášení o ochraně soukromí uvádí, že zpracování dat souvisí s podporovanými weby a že uživatel může spravovat také automatické uplatnění kupónů.
Zásadní upozornění pro české uživatele: Samsung veřejně nezveřejnil kompletní seznam podporovaných e-shopů ani zemí, kde Smart Shopping funguje v plném rozsahu. Formulace v dokumentaci mluví o „podporovaných webech“ a dostupnosti, která se může lišit podle země. Aktualizaci v Česku stáhnete, ale zda vám prohlížeč například na Alze nebo Mallu skutečně nabídne kupón, nelze obecně garantovat. Jistější přínos tak zatím představuje správa karet a oken.
Správa oken a karet: konec chaosu v desítkách záložek
Druhá novinka, menu Manage windows, míří na každého, kdo má v prohlížeči otevřených dvacet, třicet nebo padesát karet a ztratil přehled. Samsung nové menu popisuje jako nástroj pro snazší správu více oken prohlížeče. Detailní oficiální rozpis všech položek menu zatím Samsung veřejně nepublikoval, ale směr je jasný: usnadnit přepínání, organizaci a správu otevřených stránek.
Důležitý kontext: Samsung Internet už před touto aktualizací nabízel solidní sadu nástrojů pro práci s kartami:
- Zavření všech karet najednou (Close all tabs)
- Automatické zavírání nepoužívaných karet po 7 nebo 30 dnech
- Skupiny karet pro tematické třídění
- Přehled nedávno zavřených karet
Nové menu Manage windows na tuto základnu navazuje a přidává další vrstvu správy otevřených oken. Prakticky jde o funkci, která může být užitečná bez ohledu na region nebo konkrétní e-shop.
Jak aktualizaci získat a na kterých telefonech poběží
Cesta je přímočará: otevřete Galaxy Store, klepněte na Menu → Updates a u Samsung Browser zvolte Update, případně Update all. Pokud se aktualizace nezobrazuje, může jít o postupné nasazování podle regionu a zařízení. V takovém případě má smysl zkusit aktualizaci znovu později. Pokud Samsung pro konkrétní verzi uvádí další požadavky, je potřeba řídit se právě jimi.
Aktualizace je určena pro podporovaná zařízení Galaxy s odpovídající verzí One UI. V českém kontextu to podle Samsung Newsroom ČR zahrnuje mimo jiné:
- One UI 8.5: Galaxy S25, S25 FE, Galaxy S24, S24 FE, Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, tablety Galaxy Tab S11 a Tab S10
- One UI 9: Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Flip8 a od září 2026 Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra
Další modely přibývají postupně podle trhu a dostupnosti aktualizace.
Proč Samsung do vlastního prohlížeče pořád investuje
Samsung Internet je na řadě zařízení Galaxy předinstalovaný. Není to jen okrajová aplikace, ale součást ekosystému, která nabízí například synchronizaci dat, napojení na Samsung Account a integraci funkcí Galaxy AI. Samsung ho staví jako alternativu ke Chromu s funkcemi přizpůsobenými zařízení Galaxy.
A konkurence? Chrome na Androidu nabízí například sledování cen a cenovou historii, ale jeho funkce Discount badge je oficiálně dostupná jen v USA. Firefox na Androidu se soustředí především na správu karet, soukromí a rozšíření; vestavěnou funkci kupónů v jeho oficiální nabídce nenajdete. Samsung se tak snaží pokrýt obě oblasti a nová aktualizace tento směr potvrzuje.
Co to znamená pro soukromí
Smart Shopping potřebuje ke svému fungování pracovat s údaji souvisejícími s nakupováním. Samsung v prohlášení o ochraně soukromí uvádí, že funkce může zpracovávat například doménu navštíveného obchodu, IP adresu, informace o obsahu košíku a údaje související s kupóny a obchodníky. Neznamená to ale automaticky čtení veškeré aktivity v prohlížeči; funkce je podle Samsungu navázaná na podporované weby. Kdo ji nechce používat, může ji vypnout v nastavení.
Pro české uživatele Galaxy tak nová aktualizace přináší dvě odlišné věci. Správa oken a karet je praktická změna, kterou lze využít bez ohledu na to, kde nakupujete. Smart Shopping je naopak závislý na podpoře konkrétních obchodů a regionu. Jeho přínos pro české uživatele proto ukáže až reálná dostupnost na tuzemských e-shopech.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík