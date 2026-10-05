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Prohlížeč od Samsungu dostal dvě nové funkce, které vám ušetří peníze i nervy. Aktualizace už je v ČR dostupná

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Samsung Browser ve verzi 30.0.5.24 přináší automatické vyhledávání slevových kupónů při nákupu a nové menu pro správu otevřených oken.
Logo Samsung Browser

Logo Samsung Browser

Zdroj: Samsung
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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