Jablkové koule se skořicí: Voňavá podzimní dobrota, která se vejde do dlaně

Podzimní
jsou přesně ten typ pečení, který se netváří nijak okázale, ale na stole mizí rychle. V kuchyni po nich zůstane skořice, trochu jablkové koule sladká vůně jablek a minimum nepořádku. Jsou někde na hraně mezi malou buchtou a větší sušenkou. Uvnitř měkké, protože a jablko udělají svoje, zvenku obalené ve skořicovém cukru. Hodí se ke kávě, dětem do krabičky i na takové odpoledne, kdy člověk chce něco sladkého, ale nechce kvůli tomu vyndat celou kuchyňskou výbavu. tvaroh
Hned na začátku je dobré připomenout jednu praktickou věc:
jablko nakrájejte opravdu nadrobno. Velké kousky se v těstě chovají trochu neposedně, koule se pak horší tvarují a v troubě mohou praskat. Těsto bude měkčí, nečekejte hutnou hmotu jako na vánoční cukroví. Není potřeba panikařit, takhle má vypadat. Navlhčené ruce tu udělají překvapivě hodně práce. klidně zamíchejte jen do části těsta a zbytek nechte až na závěr, na posypání po upečení. Ten křupavý moment je příjemný, zvlášť když koule ještě trochu voní z plechu. Vlašské ořechy
Jablka v podobném pečení nejsou jen kvůli chuti. Dodají těstu vláčnost, takže se z koulí druhý den nestane suchá drobivá věc, kterou člověk zapíjí hrnkem čaje.
Recept na podzimní jablkové koule
Doba přípravy: 40 minut Co potřebujeme
Těsto: 150 g mouky 100 g nízkotučného tvarohu 50 g cukru 2 balíčky vanilkového cukru 50 ml rostlinného oleje 1 lžička prášku do pečiva 1 velké jablko 20 g vlašských ořechů 1 špetka kurkumy
Na obalení: 6 lžic cukru 1 lžička skořice trochu moučkového cukru Postup přípravy jablkových koulí s vůní podzimu
1.
Jablko omyjte, zbavte jádřince a nakrájejte na malé kostičky. Čím drobnější budou, tím lépe se v těstě schovají a spojí s ním.
2. Do mísy dejte
tvaroh, olej, cukr, vanilkový cukr a kdo chce, přidá i kurkumu. Je tam hlavně kvůli barvě, bez ní se recept nezboří. Foto: Cooky.cz, Podzim se dá vzít do dlaně: Jablkové koule voní skořicí a domácí pohodou
3. Přisypte
mouku promíchanou s práškem do pečiva a vypracujte měkké těsto. Nakonec vmíchejte připravené jablko a polovinu nahrubo nasekaných vlašských ořechů.
4. Z těsta vytvarujte 6 koulí. Když se hmota lepí, namočte si ruce do vody, jde to pak mnohem snáz. Koule položte na plech s pečicím papírem.
Foto: Cooky.cz, Podzim se dá vzít do dlaně: Jablkové koule voní skořicí a domácí pohodou
5. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 25 až 30 minut. Barva má být lehce zlatavá, ne tmavě hnědá.
6. V menší misce smíchejte
cukr se skořicí. Ještě teplé koule ve směsi obalte, přidejte zbylé ořechy a nakonec je jen lehce poprašte moučkovým cukrem.
TIP: Kyselejší jablko se sem podle mě hodí víc než hodně sladké. Těsto díky němu nepůsobí ploše a skořice má víc prostoru vyniknout. Co když chcete recept trochu upravit?
Upravit se dá ledacos, jen je dobré počítat s tím, že výsledek nebude úplně stejný. Část mouky můžete nahradit jemnými
ovesnými vločkami, podobně jako u nepečených jablečných koulí. Pečivo pak bude o něco hrubší, víc rustikální a méně nadýchané. Někomu tahle méně uhlazená verze chutná dokonce víc než klasicky měkké sladké těsto.
Vlašské ořechy můžete vyměnit za
lískové, případně je vynechat úplně. Pokud chcete výraznější podzimní chuť, dejte špetku mleté skořice rovnou do těsta. Jemnější varianta je zase prostá: koule po upečení neobalujte celé v cukru se skořicí, ale nechte je vychladnout a jen lehce je poprašte. I tak budou dobré..
Proč se koule rozpadají? Nejčastěji za to mohou moc velké kousky jablka nebo příliš řídké těsto. V takovém případě přidejte trochu mouky, ale opatrně. Když se to přežene, z měkkých koulí jsou najednou malé tvrdé golfové míčky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline