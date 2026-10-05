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Jablkové koule se skořicí: Voňavá podzimní dobrota, která se vejde do dlaně

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Podzimní jablkové koule jsou přesně ten typ pečení, který vypadá mile, není s ním moc práce a kuchyň po něm voní skořicí ještě dlouho po vytažení plechu. Za mě je to taková rozumná varianta mezi buchtičkou a sušenkou: uvnitř měkké díky tvarohu a jablku, zvenku lehce obalené ve skořicovém cukru.
Fotografie k jablečným koulím

Fotografie k jablečným koulím

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Podzim se dá vzít do dlaně: Jablkové koule voní skořicí a domácí pohodou
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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