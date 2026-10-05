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Chlupáč vyrazil na nákup, pátrání po páníčkovi mělo nečekané rozuzlení

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Dennívýzva
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Německý dlouhosrstý ovčák vyrazil na nákup do rokycanského Kauflandu. Na psa, který se tam sám a bez dozoru potuloval, upozornila ostraha obchodního domu a přivolala městské strážníky. Majitele našli podle čipu, dovolat se mu už ale nedalo. Jenže pak přišel zvrat a poněkud úsměvné vysvětlení.
Chlupáč vyrazil na nákup, pátrání po páníčkovi mělo nečekané rozuzlení

Chlupáč vyrazil na nákup, pátrání po páníčkovi mělo nečekané rozuzlení

Zdroj: Městská policie Rokycany
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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