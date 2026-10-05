Půda je po létě teplá a vzdušná, lepší podmínky pro zakořenění nenajdete. Přesto většina zahrádkářů čeká do jara a přijde o úrodu

Říjen je měsíc, kdy se většina zahrádkářů uklízí a balí nářadí. Jenže právě v těchto týdnech běží hned několik výsadbových oken najednou: jedno pro cibuloviny, druhé pro ozimou zeleninu, třetí pro prostokořenné ovocné stromky a keře. Každé z nich má jiný konečný termín a jiná pravidla. Kdo je hodí do jednoho pytle, riskuje, že zasadí správnou rostlinu ve špatný čas, nebo naopak propásne okamžik, kdy by stačilo jen zapíchnout cibulku do hlíny.
Proč podzimní zemina překonává jarní záhon
Tři faktory hrají ve prospěch podzimu současně. Půda si uchovává akumulované letní teplo, v hloubce patnácti centimetrů drží i na konci listopadu výrazně vyšší teplotu než na povrchu, jak dokládá Český zahrádkářský svaz. Kořeny tedy pokračují v růstu, zatímco nadzemní část už odpočívá. Druhý bonus: podzimní a zimní srážky zásobují profil vláhou přirozeně, bez hadice a konve. A třetí, chladnější vzduch omezuje výpar listů, takže čerstvě vysazená rostlina nemusí bojovat o každou kapku.
Royal Horticultural Society tuhle trojkombinaci popsala jako hlavní důvod, proč podzimní výsadba dává stromům, keřům i trvalkám silnější jarní rozjezd. Při pozdní jarní výsadbě naopak hrozí, že sazenice vyraší dřív, než stihne vybudovat kořenový systém, a pak potřebuje intenzivní zálivku právě v období, kdy je voda nejdražší.
Český kalendář: co zasadit v září, říjnu a listopadu
Největší chyba, kterou zahrádkáři opakují, spočívá v tom, že zacházejí s podzimem jako s jedním blokem. Přitom každá skupina rostlin má vlastní optimální interval.
- Září: Zimní špenát, ideální výsev padá na začátek měsíce. Kdo ho nestihl, musí počkat do jara. Narcisy, krokusy a hyacinty patří rovněž do září, jakmile teplota půdy klesne pod 12 °C, jak upřesňuje Botanická zahrada Praha.
- Říjen: Česnek, ozimé saláty, cibule ze sazečky. Současně od poloviny měsíce startuje hlavní termín prostokořenných jabloní, hrušní, třešní, višní, slivoní, meruněk, rybízů a dalších keřů. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy uvádí podzimní okno od poloviny října až do počátku prosince, pokud teploty neklesnou pod nulu a půda zůstane zpracovatelná.
- Listopad: Tulipány vyžadují pozdější výsadbu než ostatní jarní cibuloviny. Odolné odrůdy bobu zvládnou listopadový výsev a přezimují v záhonu, aby na jaře sklízely o týdny dřív než jarní výsevy.
Tenhle rozptyl termínů znamená jednu věc: kdo se řídí jediným datem „sázím na podzim“, buď zasadí narcisy pozdě, nebo tulipány příliš brzy.
Regionální rozdíly: nížiny versus horské kotliny
Jedno univerzální datum prvního mrazu pro celé Česko neexistuje. Studie ČHMÚ o podzimních mrazech v Polabí ukazuje průměrný příchod prvního slabého mrazu kolem 20. října, jenže historický rozptyl sahá od 17. září do 25. listopadu. Nížiny a chráněná stanoviště drží výsadbové okno o celé týdny déle než mrazové kotliny a vyšší polohy, kde průměrná listopadová teplota padá pod 2 °C.
Praktický důsledek? Zahrádkář v Polabí může prostokořennou jabloň klidně vysadit ještě v polovině listopadu. Pěstitel na Vysočině by měl totéž stihnout o tři týdny dříve. Kdo si chce ověřit aktuální stav, sleduje předpověď ČHMÚ a měří teplotu půdy v hloubce dlaně, dokud je nad 5 °C, kořeny pracují.
Jak podzimní sazenice přežijí zimu bez úhony
Vysadit v říjnu a pak nechat rostlinu napospas ledovému větru by celý náskok zničilo. Základní ochranná sada vypadá takto:
- Mulč: Silnější vrstva kůry, slámy nebo listí kolem kořenové zóny stromků a keřů izoluje půdu a brzdí promrzání.
- Netkaná textilie: Dvojitá vrstva fleece chrání citlivější sazenice před náhlým poklesem teplot. Podle RHS dokáže posunout sklizeň ozimé zeleniny o zhruba dva týdny oproti nekrytému záhonu.
- Skleník a fóliovník: Pod střechou lze na podzim ještě vysazovat saláty, přezimovat bob i hrách a prodloužit sklizňové období hluboko do zimy.
- Prostokořenné stromky po nákupu: Kdo nestihne okamžitou výsadbu, měl by kořeny dočasně založit do vlhké zeminy, aby nevyschly. Sázet pak co nejdříve.
Největší riziko představuje předčasné narašení měkkého přírůstku před tuhým mrazem. Mladá tkáň zčerná, zhnědne a odumře, a nově vysazená rostlina je zranitelnější než zavedený kus. Proto volíme stanoviště mimo větrné kapsy a mrazové prolákliny.
Proč většina zahrádkářů přesto odkládá práci na jaro
RHS zdokumentovala výrazně vyšší zájem o jarní pěstitelské návody než o podzimní, klasický „jarní reflex“, který přetrvává generacemi. Zvyk dává smysl u části sortimentu: broskvoně doporučuje VSÚO vysazovat přednostně na jaře, na těžkých a přemokřených půdách bývá jarní termín bezpečnější i u některých trvalek. Jenže zobecnit tuto výjimku na celou zahradu znamená přijít o dřívější jarní sklizeň ozimé zeleniny, o plnohodnotné kvetení cibulovin i o lepší ujmutí většiny ovocných dřevin.
Podle nás je podzim hlavní výsadbová vlna pro vše, co má na jaře startovat s náskokem. Jaro pak zůstává záchranným termínem pro citlivé druhy a pro situace, kdy podzim nestačil.
Na záhonu vedle kompostu teď leží pytlík s cibulkami narcisů, balíček stroužků česneku a objednávka prostokořenné jabloně s dodáním v půlce října. Tři různé skupiny, tři různá okna, a všechna se otevírají právě teď.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková