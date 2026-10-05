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Půda je po létě teplá a vzdušná, lepší podmínky pro zakořenění nenajdete. Přesto většina zahrádkářů čeká do jara a přijde o úrodu

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Půda po létě drží teplo, vláhu i kyslík, a právě teď rozhoduje o tom, jestli vám zahrada na jaře vystřelí s náskokem, nebo bude dohánět ztrátu.
Půda je po létě teplá a vzdušná, lepší podmínky pro zakořenění nenajdete. Přesto většina zahrádkářů čeká do jara a přijde o úrodu

Půda je po létě teplá a vzdušná, lepší podmínky pro zakořenění nenajdete. Přesto většina zahrádkářů čeká do jara a přijde o úrodu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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