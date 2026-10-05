Kdo na podzim zasadí sicilský medový česnek, nemusí ho roky přesazovat ani zalévat. Cibulky přežijí mráz a každý květen znovu kvetou

Zatímco tulipány po odkvětu často putují z hlíny do krabice a na jaře zpátky, tahle středomořská cibulovina zůstává v zemi jako trvalka. Zasadíte ji jednou na podzim a ona vám každý květen až červen vyšle metr a půl vysoké stonky s převislými zvonkovitými květy v krémových, růžových a nazelenalých tónech. Po odkvětu se hlavičky vzpřímí a promění v architektonické semenné tobolky, které drží okrasnou hodnotu hluboko do léta. Celý tenhle cyklus běží prakticky bez vaší účasti, pokud dodržíte jednu podmínku: propustnou půdu.
Proč podzimní výsadba rozhoduje o úspěchu
Dormantní cibule česneku sicilského (někdy se mu také říká medový z anglického Sicilian honey garlic) potřebuje chladné měsíce k zakořenění. Ideální okno spadá od poloviny září do listopadu, podle počasí a nabídky obchodů až do poloviny prosince. Právě v tomhle období cibulka v tichu buduje kořenový systém, aby na jaře mohla bez prodlení vyrazit do výšky.
Royal Horticultural Society doporučuje u okrasných česneků raný až střední podzim a hloubku odpovídající zhruba čtyřnásobku průměru cibule, v praxi 10 až 15 centimetrů. Rozestupy? Dvacet až třicet centimetrů, tedy zhruba deset až dvacet kusů na metr čtvereční. Jednou zasadit, roky sklízet krásu
Tady tkví hlavní výhoda oproti klasickým záhonovým tulipánům. Ty podle RHS v borderu spolehlivě kvetou často jen první sezonu a pak se buď vyzvedávají, nebo rovnou nahrazují čerstvými cibulemi. Česnek sicilský naopak zůstává na místě natrvalo. Dělení trsů přichází na řadu teprve tehdy, když se po několika letech rostliny navzájem utlačí a kvetení zeslábne. Přesný interval žádný důvěryhodný zdroj neuvádí, britská zahradnice Sarah Ravenová i holandský dodavatel Peter Nyssen shodně hovoří o „několika letech“ než je zásah potřeba.
Šetří tedy nejenom zimní práci, ale i místo v celoročním kalendáři péče. Žádné vyzvedávání, sušení, skladování, opětovné sázení. Žádné přihnojování po odkvětu, žádné odstraňování odkvetlých částí. RHS druh označuje jako odolný vůči suchu a uvádí, že letní zálivka může cibule naopak zahnívat. Jinými slovy: čím méně děláte, tím lépe se mu daří.
VIDEO Kde koupit a kolik zaplatíte v Česku
V tuzemských e-shopech se česnek sicilský prodává i pod názvy Nectaroscordum siculum nebo Allium bulgaricum, všechna tři označení patří téže rostlině. Na Loukykvět jsme dohledali balení 10 kusů za 105 korun, 25 kusů za 230 korun a 50 kusů za 390 korun, tedy zhruba 7,80 až 10,50 Kč za cibuli. Obchod druh řadí mezi rostliny vhodné pro začátečníky a uvádí podzimní předprodej cibulovin.
Za cenu jednoho cappuccina tak pořídíte cibulovinu, která vám na záhonu může kvést pět, sedm i více let.
Jak vypadá záhon s česnekem sicilským celou sezonu
Vizuální proměna téhle rostliny patří k jejím nejsilnějším argumentům:
Květen–červen: Štíhlé stonky dosahující 100 až 150 cm nesou převislé zvonkovité květy v pastelových odstínech krému, růže a zeleni. Opylovače přitahují spolehlivě. Léto po odkvětu: Semenné hlavičky se otáčejí vzhůru a mění siluetu celé rostliny. Hodí se i do suchých vazeb. Podzim a zima: Nadzemní část odumírá, cibule odpočívá v suché půdě. Záhon můžete doplnit pozdními trvalkami, aniž byste museli cokoliv přesazovat.
Oproti mohutnému Allium giganteum, který RHS vede ve stejné třídě mrazuvzdornosti H5, snese sicilský česnek i polostín a širší škálu půdních typů. Giganteum vyžaduje plné slunce, chráněné stanoviště a v těžké, přes zimu mokré hlíně raději nádobu.
Přezimování v českých podmínkách, co vědět předem
Území České republiky pokrývá klimatické zóny 5 až 7. Český prodejce Loukykvět deklaruje pro tento druh zónu 6a, tedy odolnost do přibližně −23 °C. RHS ho řadí do kategorie H5 (zhruba −15 až −10 °C). Americký dodavatel K. van Bourgondien uvádí zóny 5 až 9. Praktický závěr: v běžném záhonu s propustnou půdou má česnek sicilský vysokou šanci přečkat standardní českou zimu bez jakéhokoliv zakrytí. V exponovaných mrazových kotlinách nebo na těžkém jílovitém podloží, kde stojí voda, se vyplatí přidat lehkou vrstvu mulče a především zajistit odvod přebytečné vlhkosti.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková