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Od pěstovačky po amauti. Ostravské muzeum ukazuje, jak se nosily děti

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Ostravské muzeum připravilo výstavu s názvem Vlez mi na záda, která se věnuje tématu nošení dětí. Návštěvníkům představí nosítka z regionu i celého světa. Připravena je také besedy, komentované prohlídky, dětská vernisáž nebo interaktivní zóna.
Od pěstovačky po amauti. Ostravské muzeum ukazuje, jak se nosily děti

Od pěstovačky po amauti. Ostravské muzeum ukazuje, jak se nosily děti

Zdroj: Ostravské muzeum
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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