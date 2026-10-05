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„Nám by stačila práva, jaká měl v roce 1948 černoch v Americe.“ Jak Havel mámil odpovědi z Ferdinanda Peroutky

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Unikátní nahrávka rozhovoru, který tehdy mladý dramatik Václav Havel pořídil s novinářem a exulantem Ferdinandem Peroutkou na jaře 1968 při své stipendijní cestě do USA, čekala na své odvysílání dlouhých 58 let. Jedinečná je dobou, kdy vznikala i jmény zúčastněných, samotný obsah 72 minut dlouhého záznamu vyžaduje od posluchače velkou trpělivost. Ale za poslech stojí.
profimedia-0068404427

profimedia-0068404427

Zdroj: Václav Havel na konci roku 1989. Foto: Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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