„Nám by stačila práva, jaká měl v roce 1948 černoch v Americe.“ Jak Havel mámil odpovědi z Ferdinanda Peroutky

Unikátní nahrávka rozhovoru, který tehdy mladý dramatik Václav Havel pořídil s novinářem a exulantem Ferdinandem Peroutkou na jaře 1968 při své stipendijní cestě do USA, čekala na své odvysílání dlouhých 58 let. Jedinečná je dobou, kdy vznikala i jmény zúčastněných, samotný obsah 72 minut dlouhého záznamu vyžaduje od posluchače velkou trpělivost. Ale za poslech stojí.
Hlas a mluvený projev tak typický pro pozdějšího prezidenta Václava Havla je na nahrávce z roku 1968 okamžitě rozpoznatelný – už od prvního slova. Typická dikce, ráčkování, dlouhé pomlky i dlouhé otázky…
U protějšího mikrofonu tehdy na jaře 1968 seděl novinářský matador a přední představitel poúnorového československého exilu Ferdinand Peroutka. Pro Havla to muselo být zajímavé setkání, ale jak plyne z nahrávky, byla to svého druhu i škola v trpělivosti a snaze dobrat se konkrétní odpovědi.
A kdy by se Peroutka vrátil?
Václav Havel by dnes, 5. října, měl své devadesáté narozeniny. Na jaře 1968 mu ovšem bylo teprve 32 let, Ferdinandu Peroutkovi bylo už 73. Věkový rozdíl se v nahrávce odráží ve zjevné Havlově úctě, s níž otázky formuluje, i v poněkud poučovatelském tónu Peroutkových odpovědí.
Posluchač zvyklý na současné tempo a styl rozhlasových rozhovorů, tím spíše podcastů, nadšen nebude. Otázky jsou dlouhé, reakce také, tazatel opakuje ve variantách totéž ve snaze domoct se odpovědi na položenou otázku, odpovídající lavíruje, jako by ani odpovídat nechtěl.
Na základní otázce, za jakých podmínek a okolností by se Ferdinand Peroutka vrátil do vlasti, jež tehdy žila Pražské jaro a svůj pocit svobody, se rozhovor točí opravdu dlouho.
Peroutka uznává, že „člověk, co je v exilu, má přirozenou touhu se vrátit“, ale tvrdí, že o tom nepřemýšlel a necítí to jako aktuální otázku.
On (a řada dalších spisovatelů a novinářů) prý po únoru 48 odešel proto, že je vyloučil Svaz spisovatelů a novinářů, což „znamenalo nemožnost psát a uveřejnit jedinou řádku“. „Dozvěděl jsem se to asi tři hodiny potom, co Gottwald promluvil na Staroměstském náměstí,“ říká Havlovi Peroutka.
Dokonce mohou vyzývat k tomu, aby stříleli bělochy, jeden dokonce vyzýval k tomu, aby byla zastřelena paní prezidentová. Takovou svobodu nechci – ta už je škodlivá. Nám by docela stačila ta prostá, kterou měl černoch v roce 1948.
Klíčovou podmínkou, již pak v rozhovoru ve variacích opakuje, je, že musí být jasné, kdo o vyloučení rozhodl, proč, jak a že dnešní Svaz spisovatelů „musí podrobit své postupy kritice a musí být náprava všech křivd“.
Ani další naléhání Václava Havla, že kdyby tato podmínka byla splněna, zda by se Peroutka vrátil, nepomáhá. Jasná odpověď chybí.
Havel, a mohl si v tu chvíli už trochu připadat jako v nějakém svém absurdním dramatu, to tedy zkouší jinak a nakonec Peroutka přichází s konkrétnější tezí. Zdůrazňuje, že když se člověk vrátil s koncentráku, neměl nejmenší chuť strávit dalších šest či více let v komunistickém vězení.
„Když jsme odcházeli, mělo to nějaký smysl. Jestli se budeme vracet, představujeme si, že to bude mít také smysl,“ říká a mluví o prostředí, do nějž má smysl se vracet.
Havel nadhazuje, že co kdyby tedy byla v Československu demokracie, kontrola moci, pluralita stran… a Peroutka rozvážným hlasem odpovídá, že pro něj je podstatná „možnost veřejné práce“ coby novináře.
„Možná by stačilo, kdybych doma mohl znovu vydat některé své věci, které již byly vydány. Tam je velmi mnoho otázek předem řečeno, už v roce 1945 nebo 1948. Takže mohl bych psát i odtud,“ říká.
Práva černocha a nesvoboda v Československu
A pak přichází asi nejzajímavější, či spíše nejpozoruhodnější část rozhovoru. Peroutka, v té době už dvacet let žijící ve Spojených státech, se pouští do srovnání života v poúnorovém Československu a životem černocha v Americe.
V podstatě je to otázka, zda důvěřuji dnešnímu liberálnímu režimu v Československu Dubčekovu, jestli věřím, že ten režim to, co říká, myslí upřímně, nebo je to jen jeden z klamů, kterých jsme tolik zažili.
„Po roce 1948 bychom neodešli z Československa, kdybychom měli tolik práv, co má černoch v Americe. Dnes má nekonečně více práv, než my v roce 1948. Nám by byla stačil ta práva, která měl tenkrát. Ať ten černoch žil v jakékoli situaci, byla pro něj svoboda tisku, možnost publikace a mohl bojovat o to, co pro sebe a co pro své lidi chtěl. Nám toto bylo vzato,“ vypráví na nahrávce Peroutka.
A dodává, že „dnes mají černoši takovou svobodu, že mohou jezdit na Kubu, do Alžíru, tam vyzývat k revoluci a pak se klidně vrátí do Ameriky“.
„Dokonce mohou vyzývat k tomu, aby stříleli bělochy, jeden dokonce vyzýval k tomu, aby byla zastřelena paní prezidentová. Takovou svobodu nechci – ta už je škodlivá. Nám by docela stačila ta prostá, kterou měl černoch v roce 1948. Protože ta dávala naději, že se může vést boj a že ten bude mít za nějakou dobu výsledky,“ slyšíme s odstupem skoro šedesáti let Peroutku.
A myšlenku dále rozvíjí na rozdílu v přístupu státu a občanů. Zatímco v USA stát „ve všech svých počinech“ stojí na straně černochů, část obyvatelstva je kvůli tradici a předsudkům proti.
„U nás to byl pravý opak, u nás šel v čele útlaku stát, nikoli obyvatelstvo. Mně by nevadilo, kdybych nemohl jít třeba do restaurace, kde je pan Drda, ale měli bychom možnost nějakým způsobem působit.“
Havel pak připomíná, že komunistický režim československý exil vykresloval ve své propagandě jako zrádce národa, agenty imperialismu a že jejich „činnost byla popisována, že postáváte u bran Pentagonu a čekáte na okamžik, kdy americká armáda vtrhne do Československa, aby svrhla komunismus, oběsila všechny komunisty a dosadila vás na ministerská křesla“.
„Řekněte českým posluchačům po dvaceti letech sám za sebe bez různých prostředníků a interpretů, jaký je vlastně váš vztah k Československu? Zvláště dnes kdy se Československo mění, jaké naděje vkládáte do toho, co se děje, jaké obavy ve vás probouzí?“ táže se havlovsky Havel.
Peroutka na slova komunistů reagovat nechce a konstatuje, že „po celou svou žurnalistickou činnost jsem měl zásadu, že jsem neodpovídal na to, co je blbé“.
Na vztah k Československu z jara 1968 však odpovídá: „V podstatě je to otázka, zda důvěřuji dnešnímu liberálnímu režimu v Československu Dubčekovu, jestli věřím, že ten režim to, co říká, myslí upřímně, nebo je to jen jeden z klamů, kterých jsme tolik zažili. Já věřím, že tento liberální směr to myslí upřímně. Imponuje mi odvaha lidí, kteří stojí na svém stanovisku a pokládám to za jednu z nejhezčích epizod v novodobých dějinách.“
Podle Peroutky je změna v Československu nesena „duchem doby“ patrným v celém světě. Nedlouho poté tento duch doby skončil.
Nahrávka, kterou pohřbila invaze
Záznam po návratu do Prahy Havel předal tehdejšímu redaktorovi Československého rozhlasu Jiřímu Dienstbierovi. V nějaké podobě by jej rozhlas dost možná i odvysílal, nicméně 21. srpen 1968 všechno změnil.
Osud nahrávky je pak nejasný, rozhodně se mělo za to, že je nenávratně ztracena.
Jak ve vysílání Českého rozhlasu řekl David Hertl, rozhlasový publicista a dramaturg, který vede programovou řadu Archiv Plus, Havel tehdy plánoval napsat knížku o československém exilu a oslovil kvůli tomu několik desítek známých exulantů, mimo jiné Petra Zenkla, Pavla Tigrida a právě i známého prvorepublikového novináře Ferdinanda Peroutku.
Nakonec zůstává to, že je člověk bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlédne domů, tak je to cizina.
„Není jasné, zda ten rozhovor byl od počátku plánovaný jako nahrávka. V našem archivu není záznam, že by to točil na zakázku Československého rozhlasu. Naši archiváři usuzují, že Peroutka si půjčil techniku z Rádia Svobodná Evropa, protože ta kvalita nahrávky je vysoká, nahrávaná na dva mikrofony,“ popsal Hertl.
Havel se podle něj po roce 1989 v rozhlase po nahrávce aktivně sháněl, ale marně. Kopie byla objevena naprostou náhodou až v roce 2025, originální pásky se podařilo najít až letos.
Když se pak na závěr Havel snažil získat odpověď na konkrétní dotaz, jak se konkrétně Peroutkovi v Americe žije, „co těch dvacet let s vámi udělalo, v čem je váš vnitřní problém, vaše jistota?“, dotazovaný z odpovědi opět utíká a obecně mluví o různé situaci Čechů žijících v Americe.
Nakonec se ale dostane k tomu, že jsou tu lidé, „kteří se tu necítí dobře, protože srostli s českou tradicí“. A posluchač nutně cítí, že mluví o sobě.
„Národ je řetěz živých a mrtvých, člověk vžitý do československé tradice se nemůže dobře vžít do americké tradice, zvyků, filosofie. Nakonec zůstává to, že je člověk bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlédne domů, tak je to cizina,“ říká.
„Co je to návrat? Návrat kam? Zajisté se člověk může vrátit ke kameni, k mostu, když si to všechno prohlídne, co dál? V mé generaci, v mém věku, co zbývá? Navštívit několik hrobů a dál nevím, poněvadž moji lidé zemřeli. Zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří,“ dodává Peroutka v silné závěrečné pasáži.
„Děkuji za rozhovor a pevně věřím, že bude moct být vysílán,“ zakončuje setkání Václav Havel. Jeho přání se splnilo – až letos, po 58 letech.