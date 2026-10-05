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České ženy chodí častěji na mamograf, část z nich ale prevenci stále odkládá

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Celosvětová kampaň Růžový říjen připomíná, že rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Všeobecná zdravotní pojišťovna u příležitosti měsíce osvěty zveřejnila nová data. Zájem o mamografické screeningy sice roste, nákladná a náročná léčba se však týká desítek tisíc klientek.
České ženy chodí častěji na mamograf, část z nich ale prevenci stále odkládá

České ženy chodí častěji na mamograf, část z nich ale prevenci stále odkládá

Zdroj: VZP, Masarykův onkologický ústav
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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