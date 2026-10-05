České ženy chodí častěji na mamograf, část z nich ale prevenci stále odkládá

Růžový říjen
Celosvětová osvětová kampaň probíhá každý podzim a jejím symbolem je růžová stužka. Upozorňuje na to, jak důležité je chodit na pravidelné preventivní prohlídky a mamograf. Vyjadřuje podporu ženám, které si touto náročnou léčbou procházejí nebo prošly.
„Zájem žen o mamografický screening roste. Větší zájem určitě souvisí s větší informovaností žen, jak důležité je preventivní vyšetření prsu,“ uvádí lékařka Monika Schneiderová, vedoucí mamárního programu v Masarykově onkologickém ústavu. Osvětě se podle ní věnuje stále větší pozornost na celonárodní i evropské úrovni – vzniklo například Národní screeningové centrum, které patří pod Ústav zdravotnických informací a statistiky.
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Svou roli jistě hraje i to, že do screeningového věku se dostávají ženy, které už jako mladší vnímaly větší osvětu a mnohdy chodily na preventivní ultrazvuková vyšetření,“ doplňuje.
Rakovina prsu v Česku patří k nejzávažnějším diagnózám. Každý rok je nově diagnostikována zhruba u 7 500 žen a přibližně 1 700 pacientek nemoci podlehne. Přestože se nemoc objevuje hlavně u starších ročníků, téměř dvě pětiny všech nemocných jsou mladší šedesáti let. S touto diagnózou se v současnosti léčí desítky tisíc klientek VZP a náklady na péči o ně neustále rostou – loni přesáhly 3,6 miliardy korun.
Lékaři přitom neustále opakují klíčové pravidlo, včasné podchycení nemoci zachraňuje životy. Jak Schneiderová upřesňuje, pod tímto pojmem si lze představit dvě roviny. „
První znamená, že se nádorové ložisko v prsu najde dříve, než si ho žena nebo její lékař všimnou. Žena nemá žádné obtíže a ložisko je tak malé, že ho lze odhalit jen pomocí mamografie. Druhá rovina včasného podchycení značí, že je diagnostikovaný nádor malý a omezený jen na jedno místo. Léčba takového onemocnění v prvním stádiu je výrazně jednodušší, šetrnější a má velkou šanci na úplné vyléčení,“ vysvětluje.
„Největší šanci na úspěšnou léčbu mají pacientky tehdy, když je onemocnění odhaleno včas. Každá žena starší 45 let by proto měla mamografické vyšetření podstupovat jednou za dva roky,“ uvádí Miroslav Jankůj, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. Podle dat pojišťovny chodí na screening o 13 % žen více než před pěti lety, loni šlo o téměř 443 tisíc klientek.
Účast žen z cílové populace ve věku 45 až 70 let se v posledních letech pohybuje kolem šedesáti procent.
„A z toho máme velkou radost. Je nutné zdůraznit, že je to největší účast ze všech screeningových programů, které v České republice probíhají,“ podotýká Schneiderová. Dodává však, že ideální mezinárodní kritérium pro dobře fungující program je alespoň sedmdesát pět procent, a proto by bylo potřeba, aby ženy chodily ještě zodpovědněji.
Jak prevenci nepodcenit?
1. Mamograf od 45 let: Nárok na bezplatné preventivní vyšetření hrazené z veřejného pojištění má každá žena jednou za dva roky.
2. Pravidelné samovyšetření: Odborníci doporučují provádět samovyšetření prsu každý měsíc zhruba od 25. roku věku. Žena si tak osvojí běžnou strukturu svých prsů a snáze odhalí případnou změnu. Návod by měl ženám poskytnout gynekolog na preventivní prohlídce.
Týká se to i mužů: Ačkoliv je to výrazně vzácnější, rakovina prsu může postihnout i muže. Varovným signálem je nebolestivá bulka nebo zduření v oblasti prsu, se kterými je nutné ihned navštívit praktického lékaře.