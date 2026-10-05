Vlci na Šumavě při útoku zlikvidovali stádo ovcí. Ze třinácti zůstaly chovatelce tři

„Pásli jsme tady pod lesem nad chalupami a teď máme po ovečkách. Na místě bylo sedm mrtvých, tři další jsme museli utratit. Vlci překonali v noci elektrický ohradník. Byla tam podle stop dospělá s mladými, které učila lovit. Celkem jsme měli v našem stádečku 13 ovcí a zbyly nám jen tři. A ani ty ještě nemají vyhráno. Také jsou potrhané a nevíme, jestli všechny přežijí,“ řekla pro Plzeňskou Drbnu chovatelka Marcela Garguláková, která na místě žije od narození. Útočící vlky prý slyšeli lidé žijící v okolí.
Pastvinu chovatelky se stádem ovcí chránil elektrický ohradník, ale ten proti vlkům neobstojí.
„Ohradník vysoký 1,2 metru každý vlk hravě překoná. Nám se pro tak malé stádo nevyplatí kupovat nějaké velké sítě,“ řekla Garguláková. V minulosti už vlci napadli a roztrhali ovce i na jiných místech v okolí Javorné a Čachrova. Například ve Chvalšovicích. U osady Keple zabili vlci místnímu chovateli nejen ovce, ale i několik telat. V Chřepicích zase vlci překonali plot tak, že ho u vrat podhrabali a prolezli za stádem.
Ilustrační foto: Foto Národní park Šumava
I když teď chovatelka přišla o téměř celé stádo ovcí, chtěla by chov postupně obnovit.
„Máme desetiletou dceru, kterou baví spřádání vlny. I kvůli ní jsme si ovečky pořídili. Řada chovatelů v okolí už ale jejich chov zrušila, protože měli strach, že o ně přijdou. Máme ještě pod kopcem malé poníky a jedna paní se tam teď byla podívat při venčení svého psa. A viděla tam vlka, jak stojí nad ohradou a pozoruje přes plot poníky. Měla strach o svého psa, tak samozřejmě hned utekla,“ uvedla šumavská chovatelka. Vlci se nebojí a přijdou až do vesnice
Dokud v okolí nebyli vlci, nechávala chovatelka své ovce spásat i obtížně přístupné louky na území národního parku.
„To už raději neděláme. Ale takhle už je nemůžete mít pomalu ani ve vsi. Vlk si pro zvířata přijde od lesa a nezabrání mu v tom žádný plot. Vlci už se vůbec nebojí. Každou chvíli máme nějakou takovou návštěvu. Máme za chalupou stáj pro koně. Byla jsem tam krmit. Přímo u stáje byla vlčice se dvěma mladými. Vůbec jí nevadilo, že tam mluvím a hrálo tam i rádio. Když je tady v létě více turistů, tak tady vlci moc nejsou. Ale jak po prázdninách lidé začínají ubývat, tak se sem vlci stahují,“ říká Marcela Garguláková.
Její dcera začala jezdit na koni, ale má zákaz jezdit někam po lesních cestách.
„Objeví se tam vlk, kůň se splaší, dcera spadne a bude tam někde sama. Má dovoleno jezdit tady jen po cestách mezi chalupami a prostě dál ji nepustím. Jako dítě jsme chodili sami na borůvky, na houby, všude tady do těch kopců. Teď už tam nejdu, protože se tam necítím prostě dobře. Neříkám, že ten vlk tady nemá být. Ale měla by se ta populace udržovat na nějakých minimálních počtech, aby nezpůsobovali tak velké škody. Pro někoho, kdo má stádo 800 ovcí, tak těch 10 zabitých kusů není taková tragédie. Ale pro nás, když máme jen pár kousků kvůli vlně a pro vlastní potřebu, tak je citelná ztráta. To by se na to potom člověk nejraději vykašlal,“ dodala šumavská chovatelka Marcela Garguláková.