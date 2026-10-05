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Vlci na Šumavě při útoku zlikvidovali stádo ovcí. Ze třinácti zůstaly chovatelce tři

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Dennívýzva
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Sedm roztrhaných ovcí zůstalo ležet v ohradě chráněné elektrickým ohradníkem po řádění vlčí smečky. Další tři těžce zraněné ovce musela chovatelka nechat utratit. Událost se stala u šumavské obce Javorná nedaleko Železné Rudy. Podle stop se jednalo o čtyřčlennou smečku vlků. Mladí se učili lovit.
Vlci na Šumavě při útoku zlikvidovali stádo ovcí. Ze třinácti zůstaly chovatelce tři

Vlci na Šumavě při útoku zlikvidovali stádo ovcí. Ze třinácti zůstaly chovatelce tři

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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