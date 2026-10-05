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Nenech si zkazit den už v první hodině v práci. 7 věcí, které můžeš udělat ještě před druhou kávou

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Stačí jeden protivný e-mail, kolega s výrazem „hoří úplně všechno“ a kalendář, který přes noc záhadně nabobtnal. V 8:47 máš pocit, že pondělí je ztracené. Jenže první hodina nemusí rozhodnout o celém dni. Pomáhá hlavně nedovolit cizím prioritám, aby ti během pěti minut obsadily celý pracovní stůl i hlavu.
Nenech si zkazit den už v první hodině v práci. 7 věcí, které můžeš udělat ještě před druhou kávou

Nenech si zkazit den už v první hodině v práci. 7 věcí, které můžeš udělat ještě před druhou kávou

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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