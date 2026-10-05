Nenech si zkazit den už v první hodině v práci. 7 věcí, které můžeš udělat ještě před druhou kávou

1. Nezačínej tím, že otevřeš všechno
E-mail, Teams, Slack, kalendář, tři interní systémy, zprávy na telefonu a tabulku, kterou jsi v pátek zavřela s optimistickou myšlenkou „to dodělám v pondělí“. Když všechno pustíš současně, nevznikne přehled. Vznikne šest různých lidí a aplikací, které ti vysvětlují, co má být právě teď nejdůležitější.
Začni kalendářem a vlastními prioritami. Potřebuješ vědět, co je dnes opravdu pevné, kde máš časová omezení a co nesmí zapadnout. Teprve potom se podívej, co se přes noc přihodilo ostatním.
Výzkum pracovních přerušení a multitaskingu opakovaně ukazuje, že přepínání mezi úkoly není zadarmo. Bere pozornost, zvyšuje nároky na návrat k původní práci a může zvyšovat vnímaný stres. Pondělní ráno proto není ideální čas na mentální pinball mezi dvaceti okny.
2. Nejhlasitější zpráva nemusí být nejdůležitější
„URGENT!!!“ v předmětu e-mailu působí na nervový systém podstatně rychleji než informace, že odesílatel označuje jako urgentní všechno od rozbitého reportu po objednávku minerálky.
Než začneš reagovat, polož si tři otázky: Co se skutečně stane, když to nevyřeším během příštích třiceti minut? Je to moje odpovědnost? A je to důležitější než to, co už dnes mám?
Někdy odpověď samozřejmě zní ano. Server opravdu spadl, klient čeká nebo někdo potřebuje rozhodnutí, bez kterého nemůže pokračovat. Ale skutečná urgence nepotřebuje konkurenci deseti falešných poplachů.
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3. Cizí panika nemusí automaticky přejít na tebe
Existuje zvláštní kancelářský jev, při kterém člověk přijde s problémem rychlostí dopravního prostředku a předpokládá, že stejnou rychlost okamžitě převezmou všichni kolem.
Zkus místo instinktivního „jasně, hned“ použít větu: „Podívám se na to a řeknu ti za deset minut, co s tím dokážu udělat.“ Těch deset minut není drzost. Dává ti prostor zjistit, zda jde opravdu o požár, nebo pouze o člověka, který velmi dramaticky drží krabičku zápalek.
4. Vyřeš nejdřív jednu věc, ne sedm procent sedmi věcí
První pracovní hodina bývá lákavá k drobnému okusování úkolů. Odpovíš na polovinu mailu, otevřeš prezentaci, upravíš dvě buňky, někomu napíšeš, že se ozveš, a nakonec máš rozpracováno pět věcí a dokončeno nic.
Vyber jeden rozumně velký úkol, který můžeš posunout nebo zavřít. Nemusí být největší na seznamu. Důležitý je pocit, že den už má nějaký směr a nejsi pouze recepce pro příchozí požadavky.
5. Notifikace nejsou služební nadřízený
Pokud to povaha práce dovoluje, zkus si alespoň na část první hodiny vypnout nepotřebná upozornění. Studie, která sledovala pracovní notifikace v běžném prostředí, zjistila při jejich omezení lepší výkon a nižší zátěž u části zaměstnanců.
To neznamená zmizet na tři hodiny z radaru a následně tvrdit, že ti to doporučil výzkum. Stačí omezit každé malé „ping“, které tě učí opouštět vlastní činnost pokaždé, když se někomu jinému něco mihne hlavou.
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6. Jedna nepříjemnost není předpověď počasí na celý den
Pondělní mozek miluje velké závěry. Jeden protivný telefonát v 8:15 se snadno změní na „dneska to bude příšerné“. Jenže telefonát je telefonát, ne meteorologický radar na příštích osm hodin.
Když se něco pokazí, pojmenuj konkrétní problém. „Klient odmítl návrh a musíme ho přepracovat“ se řeší mnohem lépe než „všechno je dnes úplně na nic“. Je to drobný jazykový rozdíl, ale pomáhá oddělit jednu komplikaci od celého pracovního dne.
7. První hodinu nemusíš vyhrát. Stačí ji nepustit z rukou
Některá rána budou chaotická, i kdybys měla dokonale seřazený kalendář, vypnuté notifikace a v ruce hrnek velikosti menšího akvária. Práce je práce a občas se prostě něco stane.
Cílem není vytvořit z první hodiny zenový rituál, ve kterém se tě žádný problém nedotkne. Jde spíš o to ponechat si pár minut, ve kterých rozhoduješ ty, co je skutečně důležité, místo aby tvůj den během prvních pěti minut napsal někdo jiný.
A pokud už v 8:12 hoří opravdu všechno? Pak aspoň víš, že ta druhá káva má tentokrát legitimní pracovní účel.
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Zdroje: Journal of Occupational Health – Effects of task interruptions caused by notifications from communication applications on strain and performance [1], Psychoneuroendocrinology – Biological stress responses to multitasking and work interruptions [2], Applied Ergonomics – The effects of interruptions in work activity [3].