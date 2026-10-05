Havel by oslavil devadesáté narozeniny. V Táboře mu věnovali nejen srdce ze svíček

Nedělní podvečer patřil na Žižkově náměstí v Táboře vzpomínce na Václava Havla. Lidé se zde sešli, aby vyskládali symbolické srdce ze svíček. Připomněli si tak prezidenta, dramatika a disidenta, který by dnes oslavil 90. narozeniny.
Setkání u tak významné příležitosti mělo spíše komorní charakter. „Po zhruba půlhodině organizátoři všechny svíčky vzorně uklidili,“ popsalo vedení města. Připomínka ale tímto v Táboře nekončí. Na Havla se zaměřuje i program Městské knihovny Tábor.
„Připomínat si Václava Havla neznamená jen vzpomínat na minulost. Znamená to vracet do veřejného prostoru hodnoty, o kterých mluvil, jako je svoboda, odpovědnost, pravda, dialog a síla občanské společnosti. A hlavně je žít i dnes,“ uvádí u příležitosti nedožitých devadesátých let bývalého prezidenta spolek Milion chvilek pro demokracii.
Divadlo i neformální čtení textů
Městská knihovna v Táboře připravila několikadenní program nazvaný Týden s Václavem Havlem, který se zapojuje do celostátního projektu Havel90. Pořadatelé se přitom nesoustředí pouze na Havla jako bývalého prezidenta. Do popředí staví jeho texty, divadelní tvorbu i otázky, které zůstávají aktuální.
Pozornost si zaslouží také poněkud netradiční forma připomínky. V průchodu knihovny se v několika dnech uskutečňuje krátké neformální čtení Havlových textů. Lidé tak mohou cestou knihovnou slyšet ukázky například z Dopisu Gustávu Husákovi, Dopisů Olze nebo eseje Moc bezmocných. Ve čtvrtek 8. října se čtení ujme herec Vojtěch Morava.
Jedna Havlova hra se objeví také přímo v knihovně. Ve čtvrtek 8. října od 17.30 nabídne Divadlo Dokola scénické čtení Vernisáže, jedné z takzvaných vaňkovských her. Vystoupí Filip Mattanelli, Oksana Németh a Vojtěch Morava.
Kdo se chce s Havlovou tvorbou seznámit spíše v tichosti, může navštívit knihovnu až do konce října. Na jejím schodišti je vystavena kolekce Antikódy, Havlovy vizuální básně vzniklé především v první polovině 60. let.
Co znamená demokracie?
Táborská knihovna program nezařadila pouze jako nostalgickou vzpomínku na osobnost, která patří k českým dějinám. „Věříme, že vás tyto akce povzbudí k zamyšlení nad tím, co pro vás osobně znamená demokracie, a k aktivní účasti na směru, kterým se Tábor vydá,“ stojí ve zprávě knihovny. Své pozvání na akce popisuje také jako inspirativní zastavení před komunálními volbami, které se uskuteční 9. a 10. října.
Patnáct let od Havlova úmrtí
Václav Havel patřil k nejvýraznějším osobnostem československých a českých dějin. Jako dramatik a spisovatel se v době komunistického režimu stal jedním z jeho kritiků, byl signatářem Charty 77 a jednou z hlavních postav Sametové revoluce. V prosinci 1989 se stal posledním prezidentem Československa a později prvním prezidentem České republiky. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí.
Havlovo 90. výročí narození si v těchto dnech připomenou lidé i na dalších místech republiky. Program nabízí Praha, Brno, Pardubice, Plzeň, Ostrava nebo Hradec Králové. Konají se debaty, výstavy, veřejná čtení, koncerty, divadelní představení i pietní setkání. Přehled akcí spojených s výročím je zveřejněn v rámci projektu Havel90.