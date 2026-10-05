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Havel by oslavil devadesáté narozeniny. V Táboře mu věnovali nejen srdce ze svíček

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Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Jeho život a odkaz si při této příležitosti připomínají lidé na různých místech republiky. V Táboře vytvořili symbolické srdce ze svíček, na které naváže několikadenní program městské knihovny věnovaný Havlovým textům i jeho pohledu na demokracii.
Havel by oslavil devadesáté narozeniny. V Táboře mu věnovali nejen srdce ze svíček

Havel by oslavil devadesáté narozeniny. V Táboře mu věnovali nejen srdce ze svíček

Zdroj: město Tábor
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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