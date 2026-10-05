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KVÍZ: Zavzpomínejte na periodickou tabulku a poznejte 10 prvků podle jejich chemické značky

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Vydejte se s námi na cestu do fascinujícího světa chemie. Víte, jaké symboly skrývají prvky, které tvoří vše kolem nás? Otestujte své znalosti v našem kvízu a zjistěte, jak dobře si pamatujete chemické značky prvků a jejich roli v každodenním životě.
KVÍZ: Zavzpomínejte na periodickou tabulku a poznejte 10 prvků podle jejich chemické značky

KVÍZ: Zavzpomínejte na periodickou tabulku a poznejte 10 prvků podle jejich chemické značky

Zdroj: Kuki Ladron de Guevara / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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