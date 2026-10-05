Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovování

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Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pojďme společně odhalit tajemství, které v sobě skrývá tajemná bagdádská baterie, starověký artefakt, který mohl původně sloužit jako primitivní zdroj elektrického napětí.
Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovováníZdroj: Ironie / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 05.10.2026 05:00
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