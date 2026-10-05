Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovování

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pojďme společně odhalit tajemství, které v sobě skrývá tajemná bagdádská baterie, starověký artefakt, který mohl původně sloužit jako primitivní zdroj elektrického napětí.
Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovování

Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovování

Zdroj: Ironie / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Konec se zřejmě blíží. Isaac Newton předpověděl a věřil v konec světa v roce 2060
Konec se zřejmě blíží. Isaac Newton předpověděl a věřil v konec světa v roce 2060
KVÍZ: Poznáš dopravní značky na našich silnicích?
KVÍZ: Poznáš dopravní značky na našich silnicích?

Dopravní značení nebo také značky. Přijdou vám jako jednoduché a snadno zapamatovatelné piktogramy, nebo se...

Pentagram je symbolem okultismu. Jeho původní význam byl ale zcela jiný
Pentagram je symbolem okultismu. Jeho původní význam byl ale zcela jiný

Pěticípá hvězda nakreslená jedním tahem. To je pentagram. Symbol, kterému je přisuzována nejenom magická...

Historie kávy aneb jak se z docela neznámého rituálního nápoje stala globální komodita
Historie kávy aneb jak se z docela neznámého rituálního nápoje stala globální komodita

„Ach! Jak sladce chutná káva, lepší než tisíc polibků, jemnější než muškátové víno. Kafe, kafe, musím to...

Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne vodu
Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne vodu

Dešti a bouřce obvykle předchází pokles atmosférického tlaku, nebo - jak v televizi s oblibou říkají -...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.