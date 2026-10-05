Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Kupuje ji skoro každá česká hospodyňka

Vdolky s povidly, halušky se zelím, škubánky s mákem nebo nedělní vafle. Na všechno tohle sahá česká kuchařka po stejném papírovém sáčku s moukou, který ve spíži nikdy nechybí. Právě tahle mouka se ale v americkém přehledu nejméně zdravých mouk ocitla na samém začátku. Proč a co s tím dělat?
Seznam nejhorších mouk otevírá ta bílá
Americký magazín Food Republic oslovil s hodnocením mouk dvě odbornice. Mezi nejméně zdravé mouky v něm nutriční terapeutka Jackie Newgent zařadila obyčejnou rafinovanou bílou pšeničnou mouku a magazín ji v přehledu uvádí jako první. Další dvě mouky z téhož seznamu, bělená a samokypřicí, mají bílou mouku jako základ. U nás jde o klasickou světlou hladkou, polohrubou i hrubou mouku, tedy o základ domácího vaření a pečení.
Bílou pšeničnou mouku používají ve velkém i pekárny, protože se z ní dělá většina rohlíků, housek a sladkého pečiva. Kdo si z ní občas upeče buchtu, nemusí se ničeho bát. Potíž nastává ve chvíli, kdy výrobky z bílé mouky tvoří základ jídelníčku každý den.
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Pšeničné zrno se skládá ze tří částí. Vnější obal, kterému říkáme otruby, je bohatý na vlákninu a minerály. Klíček ukrývá zdravé tuky a vitaminy. Vnitřní jádro tvoří hlavně škrob a bílkoviny.
Kuchaři i pekaři mají bílou mouku rádi, protože se s ní snadno pracuje a těsto z ní dobře kyne. Tyhle vlastnosti získá až ve mlýně, kde se ze zrna oddělí obal i klíček a semele se jen jádro. Klíček by v mouce vadil i kvůli trvanlivosti, protože jeho tuky časem žluknou a mouka by se brzy zkazila.
Při mletí bílé mouky se ze zrna oddělí obal i klíček a s nimi většina vlákniny a vitaminů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Co z jednotlivých částí zrna zůstane v mouce, ukazuje přehled:
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Část zrna Co obsahuje V bílé mouce V celozrnné mouce Otruby (vnější obal) Vláknina a minerály Ne Ano Klíček Zdravé tuky a vitaminy Ne Ano Vnitřní jádro Hlavně škrob a bílkoviny Ano Ano Co v sáčku chybí
Podle odborníků na výživu z Harvardovy univerzity zmizí při rafinaci:
víc než polovina vitaminů skupiny B, devět desetin vitaminu E, prakticky veškerá vláknina. Přečtěte si také: Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže
Spolu s otrubami z mouky odchází i železo, zinek a hořčík.
Vlákninu do bílé mouky nevrátí ani obohacování, které se používá v některých zemích. Výrobci při něm přidávají jen železo a několik vitaminů skupiny B, a ani jejich obsahem se mouka celému zrnu nevyrovná. Celozrnná mouka je na tom jinak, protože obsahuje všechny části zrna v tom poměru, v jakém jsou v celém zrnu.
Proč po rohlíku brzy zase vyhládnete
Škrob z bílé mouky se bez vlákniny rozloží na cukr velmi rychle. Hladina cukru v krvi po jídle prudce stoupne, tělo na to odpoví vyplavením inzulinu a hlad se ozve dřív, než by člověk čekal.
Ukazuje to glykemický index, který vyjadřuje, jak rychle potravina zvedá cukr v krvi. Podle odborníků z VŠCHT mají výrobky z mouk, které pekárny používají nejčastěji, index zhruba 70. Některé celozrnné výrobky klesnou pod hranici 55, od které se mluví o nízkém glykemickém indexu.
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Kdo se léčí s cukrovkou nebo drží speciální dietu, měl by výběr pečiva a mouky probrat se svým lékařem nebo nutričním terapeutem.
Jak poznat výživnější mouku
Typové číslo už české předpisy nepoužívají, ve mlýnech a pekárnách se podle něj ale mouky rozlišují dál. Číslo za písmenem T prozrazuje obsah popelovin, tedy minerálních látek. Vysoké číslo znamená mouku semletou i s větší částí obalových vrstev zrna. Taková mouka bývá tmavší a vlákniny v ní najdete víc. Světlá hladká mouka nesla tradičně označení T 530, pšeničná celozrnná T 1800.
Na barvu pečiva se ale spoléhat nevyplatí. Hnědou barvu umí pečivu dodat i pražená obilná přísada. Výživovou hodnotou se pak takový tmavý bochník od bílého pečiva nemusí nijak lišit. Jistotu dává až slovo „celozrnný“ na obalu.
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Bílou mouku také nemusíte hned vyhazovat. Celozrnná dělá těsto těžší a hutnější, proto se vyplatí začít postupně a v oblíbeném receptu na palačinky nebo chléb nahradit celozrnnou jen část bílé mouky.
Zdroje: https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/what-should-you-eat/whole-grains/, https://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2024/10/cerealni-vyrobky.pdf, https://sch.vscht.cz/wp-content/uploads/zboziznalstvi-strucny-prehled-pekarskych-vyrobku-2023.pdf, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-proc-dat-prednost-celozrnnemu-pecivu-40167978, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-neni-mouka-jako-mouka-40014045, https://cs.wikipedia.org/wiki/Mouka, https://www.today.com/today/amp/rcna160442, https://www.expats.cz/czech-news/article/deciphering-czech-flour, https://www.foodrepublic.com/1870683/healthiest-unhealthiest-flours/