Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Kupuje ji skoro každá česká hospodyňka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vdolky s povidly, halušky se zelím, škubánky s mákem nebo nedělní vafle. Na všechno tohle sahá česká kuchařka po stejném papírovém sáčku s moukou, který ve spíži nikdy nechybí. Právě...
Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Kupuje ji skoro každá česká hospodyňka

Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Kupuje ji skoro každá česká hospodyňka

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:31

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Němci skupují tyhle skleněné mísy z ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě
Němci skupují tyhle skleněné mísy z ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě
Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí vyhodit
Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí vyhodit

Ráno rozklepnete vejce jako obvykle, jenže místo aby po dně klouzalo, přichytí se a začne se pálit. Ještě...

Kolik si ve Švýcarsku vydělá pomocná kuchařka za 5 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím
Kolik si ve Švýcarsku vydělá pomocná kuchařka za 5 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

Škrábání brambor, krájení cibule a drhnutí plechů. Taková práce se v české hospodě platí skromně, ve...

Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní
Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní

Ráno vajíčka, odpoledne palačinky, večer rychlá zelenina. Jedna pánev často zvládne celý den a pak se vrátí...

Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která vydrží roky a nic nestojí
Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která vydrží roky a nic nestojí

Po večeři zbude půl hrnce guláše nebo miska rizota a ruka skoro sama zamíří do zásuvky pro roli fólie....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.