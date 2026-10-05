Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody

Proto i podpora z fondu Turów bude nižší. Kraj na projekty přispěje z fondu 400 miliony korun, dalších 39 milionů korun dá ze svého, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště (TOP 09).
Na Frýdlantsku se počítá se čtyřmi projekty dohromady za 781 milionů korun. „První stavbou bude přivaděč z Frýdlantu do Dětřichova v délce asi deset kilometrů,“ doplnil Petr Olyšar, ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti (FVS), která projekty připravuje. Stavba vyjde na téměř 103 milionů korun.
Přípravu projektů na Frýdlantsku komplikovaly složité majetkoprávní vztahy. „Studie počítaly s kratšími trasami, ale ty vedly přes hodně soukromých pozemků, takže jsme nakonec trasy museli změnit. Bohužel i lehce prodloužit, povětšinou vedou v komunikacích a pozemcích obcí a měst,“ řekl Olyšar. Komplikovaný byl podle něj také výběr projektanta, kterého FVS hledala téměř dva roky. I proto práce na Frýdlantsku teprve začínají, zatímco v oblasti Hrádku nad Nisou a Chrastavy je téměř hotovo.
Na Frýdlantsku se bude podle Olyšara stavět ještě druhý přivaděč z Frýdlantu do Bulovky. „Pak je opatření na stávajících sítích na dostavby a navýšení kapacit vodojemů a největším projektem je zkapacitnění a rekonstrukce úpravny vody ve Frýdlantu včetně celé nové pramenné oblasti. Doufám, že za rok touto dobou budeme zahajovat výstavbu té úpravny, tam jsme teď ve fázi stavebního řízení,“ dodal ředitel FVS. Odhad nákladů na úpravu je téměř 350 milionů korun.
Fond Turów vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí ve stejnojmenném polském hnědouhelném dole u hranic s Českem. Pokračování těžby a plánované rozšíření dolu ohrožují zdroje vody v příhraničí. Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, vyplatily Česku před čtyřmi lety na kompenzacích škod 45 milionů eur, v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun. Z toho 35 milionů eur, asi 855 milionů Kč, šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Teď je na něm 649 milionů korun.
První stavba financovaná z fondu začala v roce 2023. Hotová je úpravna vody v Machníně, Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje navazující 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který dopraví vodu do oblasti Chrastavy a Hrádku nad Nisou. Hotové jsou i vodovody v Hrádku nad Nisou ve Václavicích, nedaleká Chrastava zase vybudovala vodovod v Horním Vítkově. Z Fondu Turów šlo na tyto projekty 367 milionů korun, dalších téměř 365 milionů přidaly fond životního prostředí a ministerstvo zemědělství.
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