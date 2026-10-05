Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody pro obyvatele. Zdroje vody pro 24.000 obyvatel Frýdlantského výběžku ohrožuje pokračující těžba uhlí v polském dole Turów u česko-polské hranice. Dopady jsou tam ale menší než v oblasti Hrádku nad Nisou a Chrastavy na Liberecku.
Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody

Na Frýdlantsku začne stavba prvního z projektů na zajištění pitné vody

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:29

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Vítězné derby. Tygři přemohli Mladou Boleslav 5:3
Vítězné derby. Tygři přemohli Mladou Boleslav 5:3
Hlavní cenu festivalu Sportfilm Liberec má film o tragédii na stadionu Heysel
Hlavní cenu festivalu Sportfilm Liberec má film o tragédii na stadionu Heysel

Hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu Sportfilm v Liberci získalo drama Heysel 85...

Stavbaři rozšířili Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, může přijmout víc studentů
Stavbaři rozšířili Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, může přijmout víc studentů

Stavbaři dokončili přístavbu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, kapacita školy se tak zvýšila až o 188...

Stop hazardu na kolejích v Revoluční. Jablonec zpřísní značení u přejezdu
Stop hazardu na kolejích v Revoluční. Jablonec zpřísní značení u přejezdu

Železniční přejezd v jablonecké Revoluční ulici čekají bezpečnostní změny. Město zde zavádí rychlostní...

„Místo s opravdovým kouzlem.“ Realiťák prodává chalupu, kde došlo k brutální vraždě
„Místo s opravdovým kouzlem.“ Realiťák prodává chalupu, kde došlo k brutální vraždě

Prodat chalupu v Heřmanicích u Žandova na Českolipsku se pokouší jeden z realitních makléřů. V inzerátu ji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.