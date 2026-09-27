Konec Vasseura ve Ferrari? Šéf týmu reaguje

Ferrari se možná chystá na další změnu ve vedení po čtyřech letech s Frédéricem Vasseurem, přičemž tento Francouz se v rozhovoru s médii po čtvrtém a šestém místě svého týmu v Baku otevřeně vyjádřil ke své budoucnosti.
Vasseur v roce 2023 převzal po Mattiovi Binottovi vedení Ferrari. Stejně jako mnozí před ním i on s velkým nadšením hovořil o svém přání vrátit týmu, který již dlouho čeká na úspěch, vítězství v šampionátu.
To se však zatím ukázalo jako příliš náročný úkol, protože Ferrari sice občas předvedlo úžasné tempo, ale nikdy s potřebnou konzistentností. Současná výkonnost týmu a přetrvávající problémy jsou totiž překvapivě podobné těm z roku 2022, kdy tým vedl Binotto.
Před víkendem v Ázerbájdžánu několik zdrojů prozradilo webu PlanetF1.com, že se ve Ferrari za zavřenými dveřmi připravuje plán nástupnictví a že se chystá scénář pro odchod Vasseura. Zatím není jasné, jak by to mohlo vypadat, ani zda byly Vasseurovi předloženy podmínky tohoto plánu, ačkoli zdroje naznačují, že si je této možnosti vědom.
Naznačuje se, že po skončení této sezóny, tedy o rok dříve, než vyprší jeho současná smlouva, dostane 58letý Vasseur příležistost odstoupit z velmi náročného a nepříjemného veřejného života ve Ferrari, což mu umožní vrátit se na pozici, kde se bude moci soustředit na své osobní priority.
Podrobnosti tohoto údajného plánu, o kterém jako první informoval server PlanetF1.com, se objevily ve stejný den, kdy vyšel rozsáhlý rozhovor v britském deníku The Times, v němž bývalý šéf Red Bullu Christian Horner prozradil, že Ferrari je jediným týmem, u kterého by se vzdal svého přání mít podíl ve vlastnictví týmu nebo kapitálovou pozici, aby mohl tým vést.
Toto však není považováno za pevné prohlášení o záměru ze strany Hornera a zdroje dokonce naznačují, že Vasseurovým nástupcem bude s větší pravděpodobností šéf Ferrari AF Corse ve WEC Antonello Coletta.
Ačkoli je možné najít souvislosti mezi těmito dvěma úhly pohledu, zdá se, že načasování zveřejnění Hornerova rozhovoru je čistě náhodné, protože první spekulace o Vasseurovi se v paddocku objevily již před několika týdny.
Uprostřed všech těch spekulací byl Vasseur dotázán, jak pozornost věnovaná jeho budoucnosti ovlivnila náladu ve Ferrari během celého víkendu v Baku, a médiím řekl: „Nepracujeme v naprostém klidu. Především já, ale i všichni v týmu. Co se týče médií, je podle mě trochu frustrující, že 50 procent otázek se týká právě tohoto tématu. Bojujeme o druhé místo v šampionátu a nakonec o tom všichni hodně mluvíme. I pro kluky v boxech není tohle zrovna nejlepší téma k diskusi.“
Horner vyjádřil názor, že možnost spolupracovat s Ferrari je pro každého, kdo se pohybuje ve formuli 1, splněným snem, a Vasseur s tímto názorem souhlasil, když zdůraznil své odhodlání věnovat se této práci, kterou označil za nejlepší na světě.
„Je to můj život, moje práce,“ řekl. „Co mám dělat, co mám říct? Ale je to tak, jak to je, nemám to ve svých rukou. Pan Horner si hledá práci, to ví každý, a to kdekoli. Ale co mám dělat? Jen se snažit ze všech sil posunout tým vpřed, povzbudit ho, aby byl motivovaný, a soustředit se na to, co je dnes lepší.“