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Konec Vasseura ve Ferrari? Šéf týmu reaguje

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Dennívýzva
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Ferrari údajně připravuje plán Vasseurova odchodu a hledá jeho možného nástupce. Šéf týmu však po Velké ceně Ázerbájdžánu promluvil o své budoucnosti a přiznal, že spekulace nejsou příjemné. Zároveň zdůraznil, že se chce dál soustředit na práci a posouvat Ferrari vpřed.
Konec Vasseura ve Ferrari? Šéf týmu reaguje

Konec Vasseura ve Ferrari? Šéf týmu reaguje

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