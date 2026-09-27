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Russell i Verstappen stojí na straně Colapinta: Trest by byl přísny

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Franco Colapinto nezažívá po včerejší nehodě nejlepší chvíle své dosavadní kariéry. Nejenže skončila jeho série bez odstoupení, která trvala více než 600 dní, ale úřadující šampion navíc požaduje pro Argentince zákaz startu.
Russell i Verstappen stojí na straně Colapinta: Trest by byl přísny

Russell i Verstappen stojí na straně Colapinta: Trest by byl přísny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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