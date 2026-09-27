Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Byla to začátečnická chyba Piastriho, tvrdí Villeneuve

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Velká cena v Baku byla pro McLaren těžké zklamání. Oscar Piastri po dvojitém zablokování kol skončil až na 14. místě, zatímco jeho týmový kolega Lando Norris po kolizi vůbec nedojel. Jacques Villeneuve označil Piastriho chybu za začátečnickou, Jamie Chadwick i samotný jezdec ale poukazují na neobvyklé chování monopostu.
Byla to začátečnická chyba Piastriho, tvrdí Villeneuve

Byla to začátečnická chyba Piastriho, tvrdí Villeneuve

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Proč nebyl Lindblad potrestán za kolizi s Lawsonem?
Proč nebyl Lindblad potrestán za kolizi s Lawsonem?
Aspoň že jsme porazili McLaren, těší Vasseura v aktuální mizérii
Aspoň že jsme porazili McLaren, těší Vasseura v aktuální mizérii

Pódíové čekání Ferrari se prodloužilo i po víkendu v Ázerbájdžánu, o vítězství ani nemluvě. Kvůli...

Briatore si s Colapintem nebral servítky: Ital hrozí kroky
Briatore si s Colapintem nebral servítky: Ital hrozí kroky

Flavio Briatore se při tiskové konferenci vyjádřil k bezhlavému taranu ze strany Franca Colapinta, který po...

Udělali dobře, že po Maxovi nechtěli, aby pustil Hadjara
Udělali dobře, že po Maxovi nechtěli, aby pustil Hadjara

Red Bull zažil v Ázerbájdžánu možná nejlepší víkend sezóny. Jeho úspěch je o to překvapivější vzhledem k...

Ferrari podle Leclerca už dávno přišlo o svou největší výhodu
Ferrari podle Leclerca už dávno přišlo o svou největší výhodu

Ferrari v Baku opět skončilo těsně pod pódiem, Charles Leclerc dojel čtvrtý. Monačan si uvědomuje, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.