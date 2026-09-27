Byla to začátečnická chyba Piastriho, tvrdí VilleneuvePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Byla to začátečnická chyba Piastriho, tvrdí Villeneuve
Pódíové čekání Ferrari se prodloužilo i po víkendu v Ázerbájdžánu, o vítězství ani nemluvě. Kvůli...
Flavio Briatore se při tiskové konferenci vyjádřil k bezhlavému taranu ze strany Franca Colapinta, který po...
Red Bull zažil v Ázerbájdžánu možná nejlepší víkend sezóny. Jeho úspěch je o to překvapivější vzhledem k...
Ferrari v Baku opět skončilo těsně pod pódiem, Charles Leclerc dojel čtvrtý. Monačan si uvědomuje, že...
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