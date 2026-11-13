Víkend bude slunečný, příští týden se oteplí. Má to ale háček

Sobota: slunečný den, po ránu lokálně inverzní oblačnost
V noci z pátka na sobotu se projeví efektivní ochlazování aktivního povrchu, protože teploty, vzhledem k jasnější obloze a postupně uklidněnému větru, začnou výrazněji klesat. Obloha tedy bude jasná až polojasná, na horách se může udržet ještě zvětšená oblačnost, které bude ubývat. K ránu se lokálně vytvoří mlhy a nízká oblačnost - zejména na Šumpersku, v okolí Beskyd, v severovýchodních Čechách, v oblasti Krušných hor a také lokálně i na Plzeňsku nebo západní Vysočině (Obr. 1). Mlhy mohou být s velkou pravděpodobností mrznoucí, což zvyšuje riziko tvorby námrazy - zejména v Čechách!
Obr. 1: V noci z pátka na sobotu se ještě lokálně objeví oblačnost - někde se vytvoří nízká inverzní. Případné mlhy mohou být mrznoucí! (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
V sobotu přes den bude pak jasno až polojasno, lokálně ráno a dopoledne ještě může převažovat zvětšená oblačnost (viz výše). K večeru se budou lokálně opět tvořit mlhy, ty již mohou být i mrznoucí, pokud teploty stihnou spadnout pod bod mrazu ještě před půlnocí. Zatímco ranní minima budou mezi +1/-3 °C (lokálně až -5 °C při slabém větru), denní maxima vyšplhají na 4/8 °C. Na horách bude kolem bodu mrazu, alespoň v těch nejvyšších pohořích nad 1000 m.
Neděle: slunečná, ale větrná, v Čechách výrazně mrazivá
V neděli bude jasno až polojasno, ale na zejména v západní polovině Čech se objeví mrznoucí mlhy spojené s rizikem tvorby námrazy, pozor zejména na mostních konstrukcích, v blízkosti řek nebo v terěnních sníženinách na vozovce. Po ránu je lokálně nutné počítat také s nízkou inverzní oblačností, více na Moravě. Zde se na mnoha místech již nestihne rozpustit, což bude mít dopady na výši odpoledních teplot a délku slunečního svitu. Nízkou oblačnost čekáme zejména v oblasti Vysočiny, na Olomoucku a Šumpersku, případně v Podkrušnohoří. Sledujte ale novější výstupy modelů, předpovědi se mohou lišit.
Obr. 2: Neděle může být slunečná, ale lokálně také vůbec - zejména na Olomoucku, Vysočině a v Podkrušnohoří (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Noční a ranní minima klesnou velmi nízko, většinou na hodnoty mezi +1/-3 °C, v případě výskytu mlhy je vysoká šance na mrznoucí mlhy. V případě jasné oblohy a uklidnění větru, zejména v Pošumaví v údolních oblastech, mohou teploty klesnout ještě níže, na hodnoty mezi -3 až -7 °C. Denní maxima budou velmi variabilní, v případě slunečné oblohy mezi 4/8 °C, v případě přítomnosti mlhy nebo nízké oblačnosti jen mezi 0 až 4 °C. Nad vrstvou nízké oblačnosti bude foukat jihovýchodní vítr, ten bude místy s nárazy přes 50 km/h, na hřebenech hor až k 80 km/h. Na jihozápadě Čech bude situace s větrem klidná.
Pondělí: zatáhne se, ale zároveň oteplí
V pondělí bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se stále mohou vytvořit mlhy, zejména na Vysočině. Objeví se slabý déšť, v případě nízké oblačnosti i mrholení. Noční minima klesnou na +4/0 °C, na jihozápadě při slabším vvětru mohou klesnout i pod bod mrazu k -2 nebo -3 °C. Denní maxima vystoupí na 6/10 °C, na horách bude jen pár jednotek °C. Vítr bude foukat jihovýchodní až jižní a již nečekáme, že bude čerstvý s výraznějšími nárazy. Napadne 0 až 6 mm srážek, zejména na horách.
Obr. 3: V pondělí ráno se objeví od západu srážky, nebude jich ale příliš mnoho, půjde většinou o slabý déšť v běžných polohách (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Úterý: typický listopad s deštěm a větrem
V úterý bude oblačno až zataženo, přechodně se oblačnost může zmenšit na polojasno. Postupně bude přibývat také srážek od západu, na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Dešťové srážky budou i na horách a srážek zde bude padat více.
Po ránu budou teploty již nad bodem mrazu plošně, většinou mezi 5/1 °C. Přes den budou teploty relativně vysoké, mezi 6/11 °C, zajímavostí je, že silnější vítr z jižních směrů je může zvednout až na 14 °C, zatímco bude ale snižovat teplotu pocitově. Nejvyšší hodnoty budou panovat zřejmě v Čechách. Foukat bude jižní až jihozápadní vítr s nárazy až mezi 55 a 70 km/h, lokálně na horách i více. Suma srážek denní bude činit od 0 do 10 mm, na horách Čech i přes 15 m mm (Šumava, Krkonoše, Krušné hory).
Středa: podobné úterý, ale nižší teploty
Ve středu bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami na většině území. Od severu se bude přechodně ochlazovat a na horách v polohách na 900 m se objeví sněhové srážky. Noční minima klesnou na vysoké hodnoty mezi 9/5 °C, na severozápadě se mohou přiblížit i nule. Denní maxima se příliš nezmění - většinou hodnoty mezi 5/9 °C, na jihu Moravy i přes 10 °C. Vítr bude foukat jihoápadní až západní s nárazy až mezi 55 a 70 km/h, na horách i více. Během dne a večera bude slábnout. Přes den spadne 0 až 10 mm srážek, na horách vlivem návětrného efektu až ke 20 mm.
Druhá polovina příštího týdne: typický listopad bude pokračovat
Od čtvrtka do soboty a neděle bude většinou zatažená až oblačná obloha, jen přechodně přes den i polojasná. Na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Na horách ale již bude sněžit. Nečekáme už ale výskyt silnějšího větru, který by mohl výrazně snižovat pocitovou teplotu.
Noční minima budou většinou nad nulou, pouze při jasnější obloze a uklidnění větru mohou klesnout zejména v údolích k -1 °C. Denní maxima vyšplhají na hodnoty mezi 5/9 °C, v některé dny i 10 °C v nejteplejších oblastech.
Pro aktuální situaci se srážkami sledujte náš radar. Pro nejpřesnější možnou předpověď, pro Vaši lokalitu, sledujte stránky Meteocentra. Předpověď zde vzniká na základě strojového učení, kdy se posuzují výstupy z několika modelů, přičemž Meteocentrum si pak vytváří model sám. Předpověď je pak porovnána s realitou, na této komparaci dat pak dochází k samotnému učení.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz