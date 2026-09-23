Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

VIDEO: Bez pneumatiky a se čtyřmi promile. Řidič dojel až do Smiřic

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kličkoval po silnici, jel středem vozovky a z jednoho předního kola mu během cesty sjela pneumatika. Šestašedesátiletý řidič přesto pokračoval až do Smiřic. Policistům později nadýchal téměř čtyři promile. Tvrdil, že chybějící pneumatiky si nevšiml.
VIDEO: Bez pneumatiky a se čtyřmi promile. Řidič dojel až do Smiřic

VIDEO: Bez pneumatiky a se čtyřmi promile. Řidič dojel až do Smiřic

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Radiátory začínají topit, v Hradci Králové a okolí začala ráno topná sezóna
Radiátory začínají topit, v Hradci Králové a okolí začala ráno topná sezóna
Semafory za 317 milionů i nová Mileta. Zlepšila se doprava v Hradci?
Semafory za 317 milionů i nová Mileta. Zlepšila se doprava v Hradci?

Hradec Králové během uplynulých čtyř let investoval stovky milionů korun do dopravy. Město zavedlo...

Na pětitisícovku čekali s přístřeškem i záchodem. Už je na Aukru
Na pětitisícovku čekali s přístřeškem i záchodem. Už je na Aukru

Improvizovaný přístřešek, stoleček se židlemi a dokonce mobilní toaletu si přivezli první zájemci o výroční...

Orlické hory čeká velký požár. Naštěstí jen cvičný
Orlické hory čeká velký požár. Naštěstí jen cvičný

Dvě stovky hasičů, policistů a záchranářů, vrtulník i drony zamíří na konci září do Orlických hor. U...

Řidičák končí 13 tisícům lidí v kraji. Výměnu zvládnou i z gauče
Řidičák končí 13 tisícům lidí v kraji. Výměnu zvládnou i z gauče

Více než 13 tisíc řidičů v Královéhradeckém kraji čeká do konce letošního roku výměna řidičského průkazu....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.