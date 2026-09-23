VIDEO: Bez pneumatiky a se čtyřmi promile. Řidič dojel až do SmiřicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Bez pneumatiky a se čtyřmi promile. Řidič dojel až do Smiřic
Hradec Králové během uplynulých čtyř let investoval stovky milionů korun do dopravy. Město zavedlo...
Improvizovaný přístřešek, stoleček se židlemi a dokonce mobilní toaletu si přivezli první zájemci o výroční...
Dvě stovky hasičů, policistů a záchranářů, vrtulník i drony zamíří na konci září do Orlických hor. U...
Více než 13 tisíc řidičů v Královéhradeckém kraji čeká do konce letošního roku výměna řidičského průkazu....
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →