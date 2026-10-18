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Viceprezident v bublině: Vance odmítá hledat viníky války s Íránem, za ceny benzinu ale dál viní Bidena

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Viceprezident J. D. Vance šel na diskusi s voliči na stanici CBS zjevně jako na zkoušku před možnou prezidentskou kampaní v roce 2028. Zkouška se ale nevydařila. Otázky mu kladli vdovec po padlé vojačce, zklamaní voliči, kteří ho před dvěma lety podpořili, i řádová sestra. A viceprezident na ně často odpovídal přiznáním, že o problémech neví, nebo je hodil na předchozí vládu.
J. D. Vance

J. D. Vance

Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) https://flic.kr/p/2rQhy1Z
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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