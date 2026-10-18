Viceprezident v bublině: Vance odmítá hledat viníky války s Íránem, za ceny benzinu ale dál viní Bidena

Viceprezident J. D. Vance šel na diskusi s voliči na stanici CBS zjevně jako na zkoušku před možnou prezidentskou kampaní v roce 2028. Zkouška se ale nevydařila. Otázky mu kladli vdovec po padlé vojačce, zklamaní voliči, kteří ho před dvěma lety podpořili, i řádová sestra. A viceprezident na ně často odpovídal přiznáním, že o problémech neví, nebo je hodil na předchozí vládu.
Smrt v Kuvajtu, o které neslyšel
Nejsilnější chvíle sobotního pořadu patřila Joeymu Amorovi. Jeho manželka, četařka americké armádní zálohy Nicole Amorová, zahynula 1. března při útoku íránského dronu na základnu v kuvajtském přístavu Šuajba, den poté, co Trump zahájil válku. Spolu s ní zemřelo dalších pět vojáků a dodnes jde o nejkrvavější útok na Američany v celém konfliktu. Íránský dron byl podle Amora jen zbraní. Za smrtí jeho ženy stojí řada chyb a selhání velení, a vdovec chtěl vědět, kdy za ně někdo ponese odpovědnost.
Vance is confronted by the emotional husband of a soldier killed in Iran War and acts like he had no idea anyone ever died:
Q: It’s a hard price to pay. There’s a failure in the leadership. How will the leadership be held accountable?
Vance: If there were failures… This is the first time I’ve heard of this.
— FactPost (@factpostnews) October 18, 2026
Rodiny obětí se ptají oprávněně. Stanice CBS už dříve informovala, že základna nebyla dostatečně opevněná a neměla prostředky na sestřelování dronů. Armáda navíc vojáky nepřesunula dál od Íránu a nevyhověla žádosti o posílení zdravotnické podpory.
Vance působil zaskočeně. O celé věci prý slyší úplně poprvé. Funkce viceprezidenta je podle něj obrovská čest, ale člověk žije v bublině a informace se k němu ne vždy dostanou. Nakonec ale přiznal, že umístění vojáků bylo velkou chybou, kterou armáda mezitím napravila. Podrobnosti prý neprozradí, aby se z nich Íránci nepoučili.
Opravdu se o nejkrvavějším útoku na Američany v celé válce dozvěděl viceprezident až po sedmi měsících v televizním studiu? Pokud ano, je to snad ještě horší zpráva, než kdyby lhal.
Sedm měsíců je moc, dva roky akorát
Muž z Michiganu, který v roce 2024 volil Trumpa i Vance a nyní chce podpořit demokratického kandidáta Abdula El-Sayeda, se zeptal na ceny benzinu. Vance připustil, že jsou příliš vysoké, vinu ale připsal Íránu, který se podle něj snaží omezovat světové dodávky energie. Že Írán reaguje na válku zahájenou jeho vlastním šéfem, však nezmínil.
Přidal také obvyklý útok na Joea Bidena, za jehož vlády se údajně snížila kapacita amerických rafinerií. Moderátor Tony Dokoupil mu ale připomněl, že od Bidenova odchodu z Bílého domu uplynuly téměř dva roky a za současný vývoj už nese odpovědnost Trumpova administrativa.
Když pak přišla řeč na odpovědnost vlády za válku, Vance otočil. Podle něj nemá smysl vracet se k minulosti a kritizovat události staré sedm měsíců. Bidenova vláda před dvěma lety se mu tedy jako terč kritiky hodí, ale odpovědnost Trumpovy administrativy za válku, která začala před sedmi měsíci, už odsunuje stranou.
Nevolníci, děti a kryptoměny
Řádová sestra se ho jako spoluvěřícího katolíka ptala, jak se s křesťanskými hodnotami slučuje odtrhávání dětí od rodičů při imigračních razziích. Hledání rovnováhy je podle Vance neustále rozpracovaná věc a někteří agenti prý udělali chyby nebo vyloženě selhali. Konkrétní případy ale neuvedl. Naturalizovaná Američanka mu zase vyčetla, že nazval držitele pracovních víz zahraničními nevolníky. Pokud jeho slova nebyla dokonalá, je to prý jeho chyba, mířil ale na firmy, ne na přistěhovalce.
U otázky na korupci byl naopak pevný. Přestože Trump loni podle úředního přiznání vydělal na kryptoměnách téměř 1,2 miliardy dolarů, Vance u prezidenta nic podezřelého nikdy neviděl. Články o podobných obviněních si prý čte, sám je prověří a pokaždé zjistí, že nejsou pravdivé.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
The post Viceprezident v bublině: Vance odmítá hledat viníky války s Íránem, za ceny benzinu ale dál viní Bidena
first appeared on Epeníze
.