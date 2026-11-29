Honzovy buchty peču nejčastěji tehdy, když má být doma něco opravdu poctivého. Něco, co provoní kuchyň i chodbu a člověku mimoděk připomene staré české pohádky. Suroviny jsou obyčejné, žádná věda. Těsto zůstává vláčné hlavně díky oleji a hned po upečení buchty potírám máslem s rumem. Díky tomu jsou měkké, lesknou se a voní přesně tak, jak se od domácích buchet čeká. U nás mizí ještě vlažné. Jednou s povidly, jindy s tvarohem, většinou ale zmizí bez dlouhého přemlouvání.
Na
Honzovkách je mi sympatické, že nejsou nijak složité. Jen se jim musí nechat čas. nemá rádo spěch, to je celé. Když se Kynuté těsto dobře propracuje a buchty se na plech poskládají těsně jedna vedle druhé, upečou se hezky doměkka a boky zůstanou jemné. Nejradši mám kombinaci dvou náplní: švestkových povidel a tvarohu. Každý si pak na talíři sáhne po té své a už při rozlamování je vidět, že to stálo za práci.
Můj tip: Chcete-li, aby byly buchty měkké i druhý den, nechte je po upečení pár minut odpočinout pod čistou utěrkou. Nezapaří se, jen pomalu dojdou a povrch zbytečně neoschne. Recept na kynuté Honzovy buchty s povidly a tvarohem
Počet porcí: zhruba 16 buchet Ingredience, které budeme potřebovat Na kynuté těsto 500 g hladké mouky 250 ml mléka 100 ml oleje 1 ks vejce 42 g čerstvého droždí 100 g cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 špetka soli 1 lžička citronové kůry nebo pár kapek citronové šťávy Na náplň 200 g švestkových povidel 250 g měkkého tvarohu 1–2 lžíce cukru do tvarohu podle chuti 1 ks vanilkového cukru do tvarohu, pokud ho máte rádi sladší Na dokončení 2-3 lžíce oleje na potírání plechu a boků buchet 40 g rozpuštěného másla 1 lžíce rumu 2 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy domácích Honzovek
1. Z části vlažného
mléka, lžičky cukru a rozdrobeného droždí zadělejte kvásek. Postavte ho na teplé místo asi na 10 minut. Jakmile se nahoře vytvoří pěnová čepice, je připravený.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přidejte zbytek cukru, vanilkový cukr, sůl, vejce, olej, citronovou kůru a vzešlý kvásek. Přilijte zbylé vlažné mléko a vypracujte hladké těsto. Má být měkké, pružné, ale ne tekuté.
3. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout asi
45–60 minut. Správně nakynuté těsto znatelně zvětší objem. Pokud je v kuchyni chladněji, klidně mu dejte ještě dalších deset minut. Mezitím připravte náplně
4.
Tvaroh promíchejte s cukrem a případně i s trochou vanilkového cukru. Povidla stačí rozmíchat, aby se s nimi lépe pracovalo. Jsou-li příliš tuhá, povolte je lžičkou horké vody nebo kapkou rumu.
5. Plech vymažte
olejem a troubu zapněte na 180 °C. V tuhle chvíli už bývá na lince mouka, miska s náplní a celý recept začne mít svůj běžný domácí rytmus.
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6. Vykynuté těsto rozdělte lžící nebo nožem na přibližně stejné díly. Každý kousek roztáhněte v dlani na placku, doprostřed dejte trochu
povidel nebo tvarohu a pečlivě uzavřete. Náplň by při pečení neměla vytéct.
7. Buchty klaďte na plech spojem dolů a těsně vedle sebe. Boky i vršek lehce potřete
olejem. Po upečení se pak dobře oddělují a zůstanou příjemně jemné.
8. Naplněné buchty nechte ještě asi
15 minut znovu nakynout. Tenhle krok se vyplatí nepřeskakovat. U kynutých buchet je druhé kynutí opravdu poznat.
9. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte přibližně
25 minut dozlatova. Trouby pečou různě, takže ke konci je raději zkontrolujte. Stačí pár minut a barva je hned jinde.
10. Hned po vytažení z trouby smíchejte
rozpuštěné máslo s rumem a horké buchty touto směsí potřete. Vůně, která se v tu chvíli zvedne z plechu, je přesně ten důvod, proč se tenhle recept doma vytahuje opakovaně.
11. Před podáváním nechte buchty aspoň trochu zchladnout a potom je poprašte
moučkovým cukrem. Nejlepší jsou v den upečení, ale v dobře uzavřené dóze zůstanou měkké i do dalšího dne. Foto: Cooky.cz, Před podáváním nechte buchty zchladnout a poprašte moučkovým cukrem. Ještě pár rad na závěr: Honzovy buchty Pokud pečete buchty jen s jednou náplní, můžete jí dát o něco víc. Nepřehánějte to ale. Přeplněná buchta se v troubě snadno otevře. Do tvarohu se hodí pár rozinek namočených v rumu. Tahle úprava se objevuje i v novějších domácích verzích a k buchtám sedí překvapivě dobře. Chcete-li jemnější povrch, po vychladnutí už buchty znovu ničím nepotírejte. Máslo s rumem hned po upečení bohatě stačí, nakonec jen lehká vrstva moučkového cukru.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková