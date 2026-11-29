Desítky loutek, divadelní příběhy i interaktivní herna, kde návštěvníci povolí uzdu vlastní kreativitě. Nová výstava Muzea Prahy představuje české loutkářství v mnoha podobách a zároveň připomíná deset let od jeho zápisu na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Česko je totiž v loutkářství světovou velmocí, míní kurátorka Kateřina Dolenská.
Z divadelních prken loutky zamířily do muzejních sbírek, nyní je lidé obdivují v hlavní budově Muzea Prahy na Florenci. Základem výstavy je rozsáhlý soubor darovaný Divadlem Minor. Návštěvníci uvidí téměř stovku loutek, rekvizity z divadelních inscenací i ukázky tvorby dalších významných scénografů a výtvarníků.
Divadlo Minor muzeu v roce 2025 věnovalo celkem 211 loutek a rekvizit z patnácti inscenací, které vznikaly v letech 1987 až 2005. Kurátorka Kateřina Dolenská z darované kolekce vybrala 43 exponátů. Výstavu doplňují také zápůjčky z dalších institucí a soukromých sbírek.
„Díky daru Divadla Minor se do našich sbírek dostal kus pražské divadelní historie. Chceme ho uchovat a zároveň nabídnout dětem možnost objevit, co všechno loutka dokáže,” říká ředitel Muzea Prahy Ivo Macek.
Mnozí Evropané loutky neznají
Výstava vznikla při příležitosti desátého výročí zápisu českého a slovenského loutkářství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Ocenění se přitom vztahuje k celému fenoménu loutkářství a jeho zakořenění v české společnosti, nikoli k jednotlivým druhům loutek.
„Všichni jsme jako malí byli v loutkovém divadle. Když se řekne loutka, každý si dokáže představit, jak vypadá, nebo má alespoň přibližnou představu. V jiných evropských kulturách je přitom loutkářství často mnohem více na okraji, někteří se s ním za celý život nepotkají,“ vysvětluje kurátorka Kateřina Dolenská.
Jsme loutkářská velmoc, míní kurátorka
Česká loutkářská scéna má podle kurátorky rozsáhlé zázemí. V tuzemsku působí nejen stovky amatérských a nezávislých souborů, ale i profesionální divadla. Tradici podporují také školy, muzea, odborné instituce, přehlídky a vzdělávací programy. V Praze navíc vznikla Mezinárodní loutkářská organizace. Sama Dolenská je šéfredaktorkou nejstaršího loutkářského časopisu.
„Jsme loutkářská velmoc. Máme významné světové milníky a české loutkářství patří ke světové špičce. Buďme na své loutky pyšní, na seznamu UNESCO nejsou jen tak náhodou,“ zdůraznila Dolenská.
Zápis podle ní přinesl větší zájem veřejnosti i odborníků. Obor tak dostal nový impuls. Přibývá i mladých tvůrců. Vedle tradičních inscenací vznikají také komorní představení, objektové divadlo nebo produkce určené dospělému publiku.
Pohyblivé exponáty
Výstava přitom není jen přehlídkou exponátů za sklem. Návštěvníci se nejprve seznámí s oborem, poznají řemeslnou práci, prostřednictvím kukátek pak nahlédnou přímo do jednotlivých divadelních příběhů.
Součástí výstavy je také interaktivní herna. Děti i dospělí si v ní loutky sami rozpohybují, a to až do července 2027. Výstava je zcela zdarma.
K vidění jsou nejen loutky z Minoru, ale také díla zapůjčená například z Divadla Alfa, Naivního divadla, Divadla Lampion, Divadla bratří Formanů nebo Muzea loutek Plzeň. Zastoupena je rovněž tvorba souboru Buchty a loutky, loutky z filmu Malý pán nebo práce výtvarníků Petra Nikla a Františka Skály.