Prezident Petr Pavel se ostře pustil do ministra obrany Jaromíra Zůny. Někdejšímu armádnímu kolegovi vytkl konkrétní kroky, které podle něj poškozují bezpečnost České republiky, a kritiku spojil přímo s politikou SPD. Nezůstalo pouze u výdajů na obranu. Prezident otevřeně popsal překážky, jimž čelí česká armáda při získávání zkušeností z války na Ukrajině, a vyslovil závažné výhrady k řízení Ministerstva obrany. Jeho hodnocení člena Babišova kabinetu patřilo k nejostřejším okamžikům nedělního rozhovoru. Pavel se vyjádřil rovněž k další prezidentské kandidatuře a k postupu vůči Rusku, včetně použití síly při narušení vzdušného prostoru aliančních zemí.
Ministr obrany Jaromír Zůna dostal od prezidenta Petra Pavla hodnocení, které rozhodně nepřipomínalo pochvalu někdejšímu armádnímu kolegovi. Hlava státu označila působení člena Babišovy vlády za destruktivní a přímo mu vytkla poškozování zájmů České republiky. „V poslední době musím říct, že jeho působení vnímám spíše jako destruktivní, jako škodící České republice než jako věc, která by nám jakkoliv pomáhala,“ prohlásil Pavel. Ministr, který má odpovídat za obranu státu a plnění spojeneckých závazků, se podle prezidenta podílí na rozhodnutích oslabujících možnosti české armády. Pavel vytáhl opakované komplikace při cestách vojenského velení na Ukrajinu, personální zásahy na Ministerstvu obrany i snahy omezovat peníze určené na obranyschopnost. Zůnovo působení navíc spojil s politikou SPD, jejíž představitelé dlouhodobě vystupují proti navyšování obranných výdajů a pokračující vojenské podpoře Ukrajiny.
Prezident nezůstal u obecného odsudku a jmenoval konkrétní výhrady vůči ministrovi. „Mám tím na mysli například opakované bránění náčelníkovi generálního štábu v cestě na Ukrajinu tak, aby mohl právě se svými protějšky přebírat zkušenosti. Mám tím na mysli některá nestandardní personální opatření v rámci resortu,“ vysvětlil Pavel. Připojil kritiku omezování obranných výdajů a opakovaného prosazování dvouprocentní hranice jako dostatečného příspěvku na obranu. Prezident přitom již předtím upozornil na význam zkušeností ukrajinské armády, které mohou českým vojákům pomoci při přípravě na moderní konflikty. „My se tady nemusíme bavit o českých bojových jednotkách. My se tady můžeme bavit o mnoha různých druzích logistické podpory, výcviku nebo třeba i technologické pomoci. Každopádně by ale bylo dobré, aby Česká republika byla jejich součástí,“ prohlásil. Odmítání jakéhokoli zapojení do poválečného uspořádání Ukrajiny označil za škodlivé pro české bezpečnostní zájmy.
Pavel se ostře vymezil především vůči kategorickým požadavkům některých vládních politiků, kteří odmítají další podporu Ukrajiny i případné zapojení českých vojáků do stabilizačních sil. „A to, co občas dnes slýchám, jako je názor, že dokud bude jedna strana ve vládě, tak žádná podpora Ukrajině, žádný voják na Ukrajinu. To mně přijde nejenom jako destruktivní vůči naší vlastní bezpečnosti, ale jako mimořádně neprozíravé, protože my přece chceme maximálně získávat zkušenosti z ukrajinského válčiště pro naši vlastní bezpečnost,“ prohlásil prezident. Připojil varování před důsledky podobného přístupu. „Pokud neumožníme získávání těchto zkušeností, pokud neumožníme to, aby Česká republika byla vnímaná jako partner, pak škodíme sami sobě,“ zdůraznil. Česká armáda podle prezidenta potřebuje přímý kontakt s vojáky, kteří čelí ruské agresi a získávají praktické zkušenosti s novými způsoby vedení války. Zůnovi proto vytkl právě omezování kontaktů vojenského velení s ukrajinskými protějšky.
Zůna podle Pavla naplňuje politiku SPD. Spojenecké závazky ustupují stranou
Prezident spojil postup ministra obrany přímo s prioritami SPD. Strana Tomia Okamury dlouhodobě odmítá další navyšování výdajů na obranu, kritizuje podporu Ukrajiny a její představitelé opakovaně vystupují proti zapojení českých vojáků do případných poválečných stabilizačních sil. Pavel v této souvislosti odmítl považovat ministrovy kroky za jednotlivá nesouvisející rozhodnutí. „Já mám za to, že to je v souladu s politikou, která je veřejně deklarovaná ze strany SPD, která dlouhodobě hovoří o tom, že výdaje na obranu nejsou její prioritou, že spojenecké závazky nejsou její prioritou a podpora Ukrajiny není její prioritou,“ prohlásil. Ministr obrany, jehož úkolem je rozvíjet schopnosti armády a zabezpečovat obranu země, se podle prezidentova hodnocení řídí politickými požadavky strany, která uvedené oblasti nepovažuje za hlavní priority.
Pavel přitom zdůraznil, že o bezpečnostních otázkách jedná přímo s premiérem Andrejem Babišem a snaží se jej seznamovat s odbornými doporučeními. „Já se snažím v jakékoliv situaci, když hovoříme třeba s premiérem o bezpečnostní situaci, tak mu dávat spíš expertní doporučení než politické doporučení prezidenta premiérovi. Snažím se, aby viděl i ty souvislosti a zákonitosti, které možná na první pohled vidět nejsou,“ vysvětlil. Prezident odmítl rovněž představu oddělené zahraniční politiky Hradu. „Já jsem nedělal a nedělám ani nebudu dělat vlastní zahraniční politiku,“ prohlásil. Vztah s předsedou vlády popsal jako otevřenější než v předchozích měsících. „Já pozoruji změnu v takovém určitém zmírnění napětí a snaze komunikovat a hledat praktická řešení, což byl můj přístup od samého počátku a jsem rád, že takový přístup dnes převažuje u většiny členů vlády a u premiéra,“ uvedl Pavel. Zatímco u Babiše ocenil ochotu k jednání, u ministra obrany Zůny použil označení destruktivní a škodící České republice.
Pavel další kandidaturu nevyloučil. Podmínky podle něj dnes splněné jsou
Prezident se vyjádřil také k možnosti obhajovat mandát v prezidentských volbách. Přestože definitivní rozhodnutí dosud neoznámil, poprvé v rozhovoru přímo připustil, že při současném zdravotním stavu a veřejné podpoře má pro další kandidaturu splněné vlastní podmínky. Na otázku, zda již rozhodl o účasti v příštích volbách, nejprve odpověděl zdrženlivě. „Já si myslím, že na to je ještě skutečně čas,“ prohlásil Pavel. Následoval však dotaz, jak by se rozhodoval, kdyby měl o kandidatuře uvažovat právě nyní. Prezident již zůstal konkrétnější.
„Tak když bych se měl řídit podle těch kritérií, o kterých jsem hovořil, to znamená zdraví jak mé, tak rodiny i veřejná podpora, tak dnes ty podmínky jsou, ale jestli takové budou i v příštím roce, to si dnes samozřejmě netroufám tvrdit,“ odpověděl Pavel. Současný zdravotní stav, rodinné okolnosti a veřejná podpora tedy podle prezidenta případné obhajobě mandátu nebrání. Rozhodnutí však ponechal otevřené a odmítl předjímat situaci v příštím roce. Neoznámil ani zahájení kampaně, ani definitivní záměr kandidovat. Přiznal ale splnění kritérií, jimiž hodlá rozhodování o další účasti v prezidentských volbách podmínit.
Rusko musí respektovat hranice. Pavel připomněl i české Sudety
Další výraznou část prezidentova vystoupení tvořily vztahy s Ruskem a jednání o budoucím uspořádání evropské bezpečnosti. Pavel odmítl představu přenechání ukrajinského Donbasu Rusku výměnou za ukončení války. V souvislosti s územními ústupky připomněl československou zkušenost s předválečným odstoupením pohraničí nacistickému Německu. „To je velice nebezpečná paralela. Kdybychom se vrátili zpátky několik desítek let, pak bychom stejně mohli mluvit o Sudetech. Samotný fakt, že velká část obyvatel Donbasu hovoří rusky, ještě neznamená, že by to automaticky mělo být ruské území,“ odmítl prezident argumentaci založenou na jazykové příslušnosti obyvatel. Připojil jednoznačné stanovisko k hranicím Ukrajiny. „Já jsem přesvědčen o tom, že Donbas je ukrajinský, má být ukrajinský a je potřeba jednat o tom, jak nastavit pravidla v rámci politiky k národnostním menšinám, ale nehovořit o překreslování hranic,“ zdůraznil.
Pavel zároveň připustil potřebu budoucích jednání s Ruskem. Na přímou otázku, co by řekl Vladimiru Putinovi při případném osobním setkání, připomněl význam respektování mezinárodního práva a vzájemných hranic. „Že je rozhodně i v zájmu Ruska nastavit standardní vztahy založené na respektu nejenom jeden k druhému, ale i k mezinárodním pravidlům a dohodám, protože dlouhodobě Rusko bude potřebovat partnerství s Evropou mnohem více než partnerství s Čínou,“ odpověděl prezident. Rusku přisoudil zájem na obnovení standardních vztahů s evropskými zeměmi, jejichž podmínkou však musí být respektování suverenity ostatních států. „Tak se pojďme domluvit na tom, budeme-li navzájem respektovat svoje hranice, budeme-li navzájem respektovat svoji suverenitu, pak jeden druhému můžeme s klidem garantovat, že na jeho území nebudeme útočit,“ prohlásil Pavel.
Připomněl rovněž potřebu věrohodných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu po případném uzavření míru. Přímé členství v NATO označil z ukrajinského pohledu za nejsilnější možnou garanci, jeho uskutečnění však považuje za časově vzdálené. „Z mnoha důvodů taková alternativa je ale v čase vzdálená a já si myslím, že bychom měli hledat jiné cesty, jak Ukrajině poskytnout záruky podobné článku pět, na kterých ale bude shoda se všemi stranami u jednacího stolu,“ prohlásil. Prezident odmítl také představu evropské izolace. Bez společného postupu evropských států podle něj nebude možné dostatečně prosazovat bezpečnostní zájmy kontinentu při jednání s Moskvou ani Washingtonem.
Ruské prostředky narušující vzdušný prostor je třeba sestřelovat
Pavel se vyjádřil rovněž k ruským provokacím a možným vojenským reakcím aliančních zemí. Za nepřijatelná označil opakovaná a úmyslná narušování vzdušného prostoru. Odlišil je od případných technických či lidských chyb a upozornil na nutnost rozpoznat charakter jednotlivých incidentů. „Silou mám na mysli reagovat proti narušením našeho vzdušného prostoru. Samozřejmě, že je vždycky možnost, že narušení vzdušného prostoru třeba pilotovaným letadlem nebo letadlem s pasažéry může být lidskou nebo technickou chybou. A k tomu jsou nastavené procesy,“ vysvětlil prezident. V případě opakovaných provokací však požadoval rozhodnější postup. „Pokud ale tyto akce probíhají opakovaně, záměrně, s vypnutými identifikátory, případně s jasným cílem destabilizovat danou zemi, pak na to musíme reagovat stejně, jako by reagovalo Rusko,“ prohlásil.
Prezident odmítl myšlenku odvetných útoků na ruské území nebo záměrného narušování ruského vzdušného prostoru. Vedle vojenských opatření připomněl rovněž ekonomické a kybernetické možnosti reakce. Za konkrétní postup při neoprávněném překročení vzdušných hranic označil sestřelení narušujících prostředků. „V případě narušení vzdušného prostoru je to prostě sestřelení takových prostředků v okamžiku, kdy překročí hranici našeho vzdušného prostoru,“ prohlásil Pavel. Česká republika je podle něj součástí integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO, která umožňuje společné včasné varování i aktivní reakci na případné napadení. Prezident současně upozornil, že české obranné prostředky dnes nedokážou účinně zasahovat proti všem druhům střel.
Pavel připomněl také dřívější jednání s představiteli Ruské federace a způsob, jakým podle jeho zkušeností Moskva přistupovala k demonstraci vojenské síly. „A důležité je, abychom si nenechali líbit takové to dobrodružné chování Ruska, které bylo mnohokrát vyjádřeno i v mých vlastních rozhovorech s představiteli Ruské federace,“ prohlásil prezident. Ruský postoj vystihl krátkou větou a připojil odpověď, kterou považuje za nezbytnou. „My to děláme proto, že můžem. Tak jim musíme dát najevo, že nemůžou,“ uvedl Petr Pavel.
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